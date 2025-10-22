Son hali müstakbel kayınvalidesi Seda Sayan'a benzetilmişti! İlayda Alişan o yorumlara bakın ne dedi

Ünlü oyuncu İlayda Alişan, bir süredir şarkıcı ve sunucu Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile beraber. İki ünlü ismin evleneceği konuşulurken, İlayda Alişan'ın son hali takipçilerini şaşırttı. İlayda Alişan'ın son hali müstakbel kayınvalidesi kayınvalidesi Seda Sayan'a benzetilirken, o yorumlara cevap ünlü oyuncudan geldi.

İLAYDA ALİŞAN'IN SON HALİ SEDA SAYAN'IN GENÇLİĞİNE BENZETİLDİ

Geçtiğimiz sezon Piyasa dizisinde “Münevver” karakteriyle başrolde yer alan güzel oyuncu, botoks işlemleriyle bambaşka birine dönüştü. Alişan’ın değişimi kısa sürede takipçileri tarafından tartışma konusu olurken, oyuncunun son hali müstakbel kayınvalidesi Seda Sayan’a benzetildi.

İLAYDA ALİŞAN "SEDA SAYAN'A BENZETİLMEKTEN GURUR DUYARIM"

Ünlü oyuncu iddialara ve gelen yorumlara, "Gurur duyarım. Beni Oğulcan'la da benzetiyorlar. Çok güzel bir duygu" açıklamasında bulundu.

İLAYDA ALİŞAN ESTETİK İDDİALARINA SERT ÇIKTI

İlayda Alişan geçtiğimiz yıllarda hakkında çıkan estetikli iddiaları hakkında; "15 yaşımdaki halim. Sektöre o yaşta başladım. Yan yana koymuşlar fotoğraflarımı, ne diyebilirim ki?" sözleriyle, konunun abartıldığını söyledi.