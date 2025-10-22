Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Son hali müstakbel kayınvalidesi Seda Sayan'a benzetilmişti! İlayda Alişan o yorumlara bakın ne dedi

Oyuncu İlayda Alişan, yaptırdığı son estetik müdahalelerle müstakbel kayınvalidesi Seda Sayan'a benzetildi. Oğulcan Engin ile mutlu bir ilişkisi olan İlayda Alişan, Seda Sayan'a benzetildiği yorumlara ise "Gurur duyarım" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Son hali müstakbel kayınvalidesi Seda Sayan'a benzetilmişti! İlayda Alişan o yorumlara bakın ne dedi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2025
saat ikonu 10:05
|
GÜNCELLEME:
22.10.2025
saat ikonu 10:08

Ünlü oyuncu İlayda Alişan, bir süredir şarkıcı ve sunucu 'ın oğlu Oğulcan Engin ile beraber. İki ünlü ismin evleneceği konuşulurken, İlayda Alişan'ın son hali takipçilerini şaşırttı. İlayda Alişan'ın son hali müstakbel kayınvalidesi kayınvalidesi Seda Sayan'a benzetilirken, o yorumlara cevap ünlü oyuncudan geldi.

İLAYDA ALİŞAN'IN SON HALİ SEDA SAYAN'IN GENÇLİĞİNE BENZETİLDİ

Geçtiğimiz sezon Piyasa dizisinde “Münevver” karakteriyle başrolde yer alan güzel oyuncu, işlemleriyle bambaşka birine dönüştü. Alişan’ın değişimi kısa sürede takipçileri tarafından tartışma konusu olurken, oyuncunun son hali müstakbel kayınvalidesi Seda Sayan’a benzetildi.

Son hali müstakbel kayınvalidesi Seda Sayan'a benzetilmişti! İlayda Alişan o yorumlara bakın ne dedi

İLAYDA ALİŞAN "SEDA SAYAN'A BENZETİLMEKTEN GURUR DUYARIM"

Ünlü oyuncu iddialara ve gelen yorumlara, "Gurur duyarım. Beni Oğulcan'la da benzetiyorlar. Çok güzel bir duygu" açıklamasında bulundu.

Son hali müstakbel kayınvalidesi Seda Sayan'a benzetilmişti! İlayda Alişan o yorumlara bakın ne dedi

İLAYDA ALİŞAN ESTETİK İDDİALARINA SERT ÇIKTI

İlayda Alişan geçtiğimiz yıllarda hakkında çıkan estetikli iddiaları hakkında; "15 yaşımdaki halim. Sektöre o yaşta başladım. Yan yana koymuşlar fotoğraflarımı, ne diyebilirim ki?" sözleriyle, konunun abartıldığını söyledi.

Son hali müstakbel kayınvalidesi Seda Sayan'a benzetilmişti! İlayda Alişan o yorumlara bakın ne dedi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güllü'nün kamera önündeki son görüntüleri ortaya çıktı! Kızı ve arkadaşı da o gün oradaydı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kayahan'ın kızı Beste Açar'dan İpek Açar'a hakaretler yağdırdı! "Vurdumduymazlık ve saygısızlık pes ötesi"
ETİKETLER
#botoks
#seda sayan
#evlilik
#İlayda Alişan
#Estmetik
#Ünlü Oyuncu
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.