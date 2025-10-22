Asgari ücrette rakamlar netleşiyor! İşte masadaki yeni zam oranları

Asgari ücrette zam beklentisi ve tahminler ekim ayının sonuna gelinmesiyle birlikte daha çok ete kemiğe bürünmeye başladı. Halihazırda net maaş 22.104 TL olarak uygulanan asgari ücretin 2026 yılı itibarıyla hangi seviyeye ulaşacağı milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Tahminler, kulisler ve gelişmelerin dozu artmış durumda.

Peki dün bir araya gelen Üçlü Danışma Kurulu'nda neler konuşuldu, masadaki dört rakam ne? İşte asgari ücret cephesindeki tüm gelişme ve beklentiler...