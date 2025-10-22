Menü Kapat
Asgari ücrette rakamlar netleşiyor! İşte masadaki yeni zam oranları

Ekim 22, 2025 09:48
1
Asgari ücrette rakamlar netleşiyor! İşte masadaki yeni zam oranları

Asgari ücrette zam beklentisi ve tahminler ekim ayının sonuna gelinmesiyle birlikte daha çok ete kemiğe bürünmeye başladı. Halihazırda net maaş 22.104 TL olarak uygulanan asgari ücretin 2026 yılı itibarıyla hangi seviyeye ulaşacağı milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Tahminler, kulisler ve gelişmelerin dozu artmış durumda.

Peki dün bir araya gelen Üçlü Danışma Kurulu'nda neler konuşuldu, masadaki dört rakam ne? İşte asgari ücret cephesindeki tüm gelişme ve beklentiler...

 

 

2

Aralık ayında bir araya gelecek komisyon öncesinde işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işleyişini ele almak için dün bir araya geldi. Toplantıda taraflar komisyonun temsil dengesi ve karar süreçleri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

3

PEKİ TOPLANTIDA NELER KONUŞULDU?

Sabah gazetesinin edindiği bilgiye göre görüşmede, aralık ayında başlayacak yeni dönem asgari ücret pazarlıkları öncesi komisyonun temsil dengesi ve karar süreçleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

4

ASGARİ ÜCRETİN 5 YILLIK SERÜVENİ

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyonda hükümet ve işverenin 10 üyesi bulunmasına işçi tarafı itiraz ediyor. Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

5

MASADAKİ SENARYOLAR NETLEŞİYOR 

Belirlenecek asgari ücret yalnızca çalışanları değil, işverenleri, kamu sözleşmelerini ve sosyal destek mekanizmalarını da yakından ilgilendiriyor. Türkiye genelinde 7 milyondan fazla çalışan doğrudan asgari ücret üzerinden maaş alıyor.

6

EKONOMİSTLER NE DİYOR?

Ekonomistlerin ve uzmanların ortak görüşü, 2026 yılı zammının yüzde 28 ila 35 aralığında olacağı yönünde. Eğer asgari ücrete yüzde 28 oranında zam yapılırsa, çalışanların eline geçen net maaş 22.104 TL'den 28.294 TL'ye yükselecek.

7

YÜZDE 40 OLURSA 30 BİN BANDINA ULAŞIYOR!

Zam oranı yüzde 35 olursa, net asgari ücret 29.841 TL, brüt tutar 35.107 TL olacak. Yüzde 40'lık bir artış durumunda ise çalışanların eline 30.946 TL geçecek.

8

