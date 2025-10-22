Bursa'da barajlar kurudu! Su kesintileri birkaç gün daha uzatıldı

Bursa'da son bir aydır kuraklık nedeniyle büyük ölçekte su kesintileri yaşanıyor. Bursa Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (BUSKİ), kuraklık sonucu su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi sebebiyle su kesintilerinin birkaç gün daha uzatıldığını açıkladı.

"GÜNLÜK 100 BİN METREKÜP SU TASARRUFU"

BUSKİ tarafından, 22 Ekim-28 Ekim tarihleri arasında yapılacak su kesintileriyle ilgili vatandaşlar şu ifadelerle bilgilendirildi:

"Söz konusu planlı su kesintileri, günlük 12 saati geçmemek kaydıyla, merkez ilçelere bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak uygulanacaktır. Yapılması planlanan su kesintileri ile günlük 100 bin metreküp su tasarrufu yapılması hedeflenmektedir. Planlı su kesintilerinden Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Devlet Hastaneleri etkilenmeyecektir"

6 GÜN DAHA UZATILDI

Bursa'nın merkez ilçeleri Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ve merkeze yakın ilçeleri Gürsu, Kestel ve Mudanya'nın belli bir kısmına su sağlayan Nilüfer Barajı'ndan sonra Doğancı Barajı'nda da su seviyesi yüzde sıfıra düştü. Su kaynaklarının azalması nedeniyle BUSKİ günlük 12 saat süren su kesintilerini 6 gün uzattı. Kesintiler bu akşam saat 17.00'de başlayacak.