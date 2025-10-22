Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Hafta boyunca yağacak

Kategoriler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 22 Ekim 2025 tarihli hava durumu raporundaki tahminlere göre; ülke genelinde hava parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeyi, Doğu Anadolu ( Kars, Ardahan ve Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli, Aksaray, Bolu, Karabük, Kastamonu, Ordu çevreleri ve Samsun'un doğusu, Adana'nın güneyi, Hatay'ın kuzeyi, Edirne'nin güneyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı seyredecek.
Yağışların; Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'de pus ve yer yer sis olması tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıkları iç ve kuzey kesimlerde biraz artarken, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Muğla'nın batısında sabah saatlerinden itibaren il genelinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Sarı kodlu alarm verilen kentte kuvvetli yağışla birlikte sel, su baskını, yıldırım, şiddetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklar karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı. Kuvvetli yağışın saat 20.00'den sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.