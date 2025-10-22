Menü Kapat
TGRT Haber
Hava Durumu
19°
 Onur Kaya

Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Hafta boyunca yağacak

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, Türkiye'nin büyük bölümü çarşamba günü sağanak yağışlı geçecek. Kuvvetli yağışın beklendiği Muğla'da sel ve su baskınlarına karşı uyarı yapıldı. Yağmurlu hava pazar gününe kadar etkisini sürdürecek. Hava sıcaklıkları ise iç ve kuzey kesimlerde artacak.

KAYNAK:
Onur Kaya
|
GİRİŞ:
22.10.2025
08:44
|
GÜNCELLEME:
22.10.2025
08:54

Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 22 Ekim 2025 tarihli hava durumu raporundaki tahminlere göre; ülke genelinde hava parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeyi, Doğu Anadolu ( Kars, Ardahan ve Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli, Aksaray, Bolu, Karabük, Kastamonu, Ordu çevreleri ve Samsun'un doğusu, Adana'nın güneyi, Hatay'ın kuzeyi, Edirne'nin güneyinin ve gök gürültülü sağanak yağışlı seyredecek.

Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Hafta boyunca yağacak

İÇ VE KUZEY KESİMLERDE SICAKLIK ARTIYOR

Yağışların; çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'de pus ve yer yer sis olması tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Hafta boyunca yağacak

Hava sıcaklıkları iç ve kuzey kesimlerde biraz artarken, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Hafta boyunca yağacak

MUĞLA İÇİN 'SARI' KODLU UYARI

Muğla'nın batısında sabah saatlerinden itibaren il genelinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Hafta boyunca yağacak

Sarı kodlu alarm verilen kentte kuvvetli yağışla birlikte , su baskını, yıldırım, şiddetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklar karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı. Kuvvetli yağışın saat 20.00'den sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Hafta boyunca yağacak

BAZI İLLERDE HAVA DURUMU (22 EKİM 2025)

  • İSTANBUL °C, 20°C
    Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu yakası aralıklı sağanak yağışlı
  • ANKARA °C, 19°C
    Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
  • İZMİR °C, 24°C
    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Hafta boyunca yağacak
  • ÇANAKKALE °C, 21°C
    Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
  • MUĞLA °C, 21°C
    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
  • ANTALYA °C, 25°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ADANA °C, 27°C
    Çok bulutlu, kuzey kesimleri ile sabah güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • SİVAS °C, 19°C
    Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
  • BOLU °C, 19°C
    Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Hafta boyunca yağacak
  • SAMSUN °C, 22°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu sağanak yağışlı
  • TRABZON °C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu
  • ERZURUM °C, 16°C
    Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
  • MALATYA °C, 20°C
    Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
  • DİYARBAKIR °C, 22°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
