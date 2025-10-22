Araç sahiplerine müjde: Motorine indirim geldi! İşte 22 Ekim akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmayla birlikte benzin, motorin ve LPG fiyatları da değişiyor.

Akaryakıtta son olarak 8 Ekim'de benzine 1 lira 30 kuruş, motorine ise 1 lira 38 kuruş indirim yapılmıştı. Brent petroldeki düşüşün etkisiyle yeni bir indirim daha geldi.

MOTORİNE 98 KURUŞ İNDİRİM

Motorine beklenen 98 kuruşluk indirim tabelaya yansıdı. İndirimle birlikte İstanbul'da motorinin pompa fiyatı 53 liranın altına indi. Benzinin litresinde ise bazı illerde yaklaşık 10 kuruşluk kısmi artış yaşandı.

İndirimin ardından 22 Ekim 2025 tarihli akaryakıt fiyatları şöyle…

BENZİN FİYATLARI

İstanbul-Avrupa Yakası: 52,16 TL

İstanbul-Anadolu Yakası: 51,99 TL

Ankara: 53,04 TL

İzmir: 53,34 TL

MOTORİN FİYATLARI

İstanbul-Avrupa Yakası: 52,28 TL

İstanbul-Anadolu Yakası: 52,15 TL

Ankara: 53,31 TL

İzmir: 53,61 TL

LPG FİYATLARI

İstanbul-Avrupa Yakası: 28,23 TL

İstanbul-Anadolu Yakası: 27,24 TL

Ankara: 28,14 TL

İzmir: 27,93 TL

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 62,32 dolardan alıcı buluyor.