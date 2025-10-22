Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Araç sahiplerine müjde: Motorine indirim geldi! İşte 22 Ekim akaryakıt fiyatları

Milyonlarca araç sahibini sevindiren haber geldi. Motorinin litre fiyatında 98 kuruşluk indirim yapıldı. İşte 22 Ekim akaryakıt fiyatlarında son durum...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2025
saat ikonu 07:49
|
GÜNCELLEME:
22.10.2025
saat ikonu 08:14

fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmayla birlikte , ve fiyatları da değişiyor.

Akaryakıtta son olarak 8 Ekim'de benzine 1 lira 30 kuruş, motorine ise 1 lira 38 kuruş indirim yapılmıştı. Brent petroldeki düşüşün etkisiyle yeni bir indirim daha geldi.

Araç sahiplerine müjde: Motorine indirim geldi! İşte 22 Ekim akaryakıt fiyatları

MOTORİNE 98 KURUŞ İNDİRİM

Motorine beklenen 98 kuruşluk indirim tabelaya yansıdı. İndirimle birlikte İstanbul'da motorinin pompa fiyatı 53 liranın altına indi. Benzinin litresinde ise bazı illerde yaklaşık 10 kuruşluk kısmi artış yaşandı.

Araç sahiplerine müjde: Motorine indirim geldi! İşte 22 Ekim akaryakıt fiyatları

İndirimin ardından 22 Ekim 2025 tarihli fiyatları şöyle…

BENZİN FİYATLARI

  • İstanbul-Avrupa Yakası: 52,16 TL
  • İstanbul-Anadolu Yakası: 51,99 TL
  • Ankara: 53,04 TL
  • İzmir: 53,34 TL
Araç sahiplerine müjde: Motorine indirim geldi! İşte 22 Ekim akaryakıt fiyatları

MOTORİN FİYATLARI

  • İstanbul-Avrupa Yakası: 52,28 TL
  • İstanbul-Anadolu Yakası: 52,15 TL
  • Ankara: 53,31 TL
  • İzmir: 53,61 TL
Araç sahiplerine müjde: Motorine indirim geldi! İşte 22 Ekim akaryakıt fiyatları

LPG FİYATLARI

  • İstanbul-Avrupa Yakası: 28,23 TL
  • İstanbul-Anadolu Yakası: 27,24 TL
  • Ankara: 28,14 TL
  • İzmir: 27,93 TL
Araç sahiplerine müjde: Motorine indirim geldi! İşte 22 Ekim akaryakıt fiyatları

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 62,32 dolardan alıcı buluyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta indirim geliyor!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Goldman Sachs’tan petrol fiyatı tahmini: “Kademeli düşüş kapıda”
ETİKETLER
#benzin
#motorin
#akaryakıt
#brent petrol
#petrol fiyatları
#lpg
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.