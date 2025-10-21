Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta indirim geliyor!

Brent petrol yüzde 0,21 düşüşle 60,88 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki bu dalgalanma benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor. Sektör kaynaklarına göre motorinin litre fiyatına bu gece yarısı ortalama 98 kuruş indirim bekleniyor.

İSLAM MEMİŞ DUYURMUŞTU

Petrol fiyatlarındaki düşüşe dikkat çeken Finans Analisti İslam Memiş sosyal medya kanalında yaptığı açıklamada "Pompa fiyatlarında kısa vadeli bir indirim bekliyorum" açıklamasında bulundu.

Memiş, "Brent petrolün varil fiyatı 60,73–73 dolar seviyesinde işlem görüyor. Yaklaşık yüzde 1’e varan bir satış baskısı dikkat çekiyor. Diğer yandan Brent petrol için 59 dolar seviyesi yeni destek olarak öne çıkıyor. 60 doların altına sarkma ihtimali ise gündemde. Peki, petrol fiyatlarındaki bu düşüş ve içeride doların baskılanması pompa fiyatlarına indirim olarak yansır mı? Evet, bu hafta içinde akaryakıt fiyatlarında yeni bir indirim bekleniyor. Bugün, yarın ya da çarşamba günü pompa fiyatlarında kısa vadeli, sınırlı bir indirim haberi gelebilir" dedi.

GÜNCEL BENZİN, MOTORİN, LPG NE KADAR?

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin litre fiyatı: 52.18 TL

Motorin litre fiyatı: 53.27 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 53.03 TL

Motorin litre fiyatı: 54.29 TL

LPG litre fiyatı: 26.40 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 53.35 TL

Motorin litre fiyatı: 54.61 TL

LPG litre fiyatı: 27.53 TL