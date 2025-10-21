Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta indirim geliyor!

Brent petrolün varil fiyatı 60,73–73 dolar seviyesinde işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki bu dalgalanma benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor. inans Analisti İslam Memiş sosyal medya kanalında yaptığı açıklamada "Pompa fiyatlarında kısa vadeli bir indirim bekliyorum" açıklamasında bulundu. Sektör kaynakları da Motorinin litre fiyatına bu gece yarısı ortalama 98 kuruş indirim beklendiğini duyurdu. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2025
saat ikonu 09:53
|
GÜNCELLEME:
21.10.2025
saat ikonu 09:55

Brent petrol yüzde 0,21 düşüşle 60,88 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki bu dalgalanma ve fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor. Sektör kaynaklarına göre motorinin litre fiyatına bu gece yarısı ortalama 98 kuruş indirim bekleniyor.

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta indirim geliyor!

İSLAM MEMİŞ DUYURMUŞTU

Petrol fiyatlarındaki düşüşe dikkat çeken Finans Analisti sosyal medya kanalında yaptığı açıklamada "Pompa fiyatlarında kısa vadeli bir indirim bekliyorum" açıklamasında bulundu.

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta indirim geliyor!

Memiş, "Brent petrolün varil fiyatı 60,73–73 dolar seviyesinde işlem görüyor. Yaklaşık yüzde 1’e varan bir satış baskısı dikkat çekiyor. Diğer yandan Brent petrol için 59 dolar seviyesi yeni destek olarak öne çıkıyor. 60 doların altına sarkma ihtimali ise gündemde. Peki, petrol fiyatlarındaki bu düşüş ve içeride doların baskılanması pompa fiyatlarına indirim olarak yansır mı? Evet, bu hafta içinde akaryakıt fiyatlarında yeni bir indirim bekleniyor. Bugün, yarın ya da çarşamba günü pompa fiyatlarında kısa vadeli, sınırlı bir indirim haberi gelebilir" dedi.

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta indirim geliyor!

GÜNCEL BENZİN, MOTORİN, LPG NE KADAR?

İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin litre fiyatı: 52.18 TL

Motorin litre fiyatı: 53.27 TL

litre fiyatı: 27.71 TL

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta indirim geliyor!

Ankara
Benzin litre fiyatı: 53.03 TL

Motorin litre fiyatı: 54.29 TL

LPG litre fiyatı: 26.40 TL

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta indirim geliyor!

İzmir
Benzin litre fiyatı: 53.35 TL

Motorin litre fiyatı: 54.61 TL

LPG litre fiyatı: 27.53 TL

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bu hafta altın alınır mı? İslam Memiş perşembe günü için uyardı
TOKİ ucuz konut projesinin detayları belli oldu! Bu kişilere öncelik verilecek
ETİKETLER
#benzin
#motorin
#petrol fiyatları
#akaryakıt fiyatları
#islam memiş
#lpg
#Petroleum
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.