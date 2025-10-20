Menü Kapat
14°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Bu hafta altın alınır mı? İslam Memiş perşembe günü için uyardı

Merkez Bankası bu hafta faiz kararını açıklayacak. Piyasalar bankanın kararına odaklandı. Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Borsa İstanbul'da olağan dışı bir düşüş görülüyor. Finans Analisti İslam Memiş, altın, gümüş, dolar, Euro, petrol fiyatları ve kripto para piyasaları hakkında değerlendirmede bulundu ve yatırımcılar için kritik ipuçları verdi. İşte detaylar...

Finans Analisti sosyal medya hesabından, yükselişi durmayan , yaklaşan Merkez Bankası ve döviz piyasalarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bu hafta hakkında değerlendirmede bulunan Memiş, benzinde indirim olacağını ve yatırımcıların perşembe gününe dikkat etmesi gerektiği yönünde uyarılar yaptı.

Bu hafta altın alınır mı? İslam Memiş perşembe günü için uyardı

Memiş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) perşembe günü açıklayacağı faiz kararının piyasalar açısından belirleyici olacağını belirterek, "100-150 baz puanlık bir faiz indirimi bekleniyor ancak son gelen enflasyon verisinden sonra tablo karışık hale geldi" dedi.

Bu hafta altın alınır mı? İslam Memiş perşembe günü için uyardı

Memiş, "Haftayı ikiye ayırıyoruz: Perşembe gününden önce ve perşembe gününden sonra. Perşembe ve cuma günü piyasalardaki fiyatlar farklı olacak" dedi.

Bu hafta altın alınır mı? İslam Memiş perşembe günü için uyardı

Geçen haftayı gerginlikler, belirsizlikler ve manipülasyonlarla dolu olarak nitelendiren Memiş, Çin ve ABD arasındaki gerilimin küresel piyasalarda “soyguna neden olduğunu” her iki ülkenin güzel bir şekilde soygun yapmaya devam ettiğini ve arada yatırımcıların kaynadığını söyledi.

Bu hafta altın alınır mı? İslam Memiş perşembe günü için uyardı

BORSA'DA BİR ŞEY KIRILACAK

İstanbul’da belirsizliklerin sürdüğünü belirten Memiş, "Orada bir şeyler var. O bir şey ne zaman kırılacak, ne zaman yerli yatırımcıların üzerinden ellerini çekecekler, orada belirsizlik var. BIST 100 endeksinde 11.300 puanın psikolojik bir eşik olduğuna dikkat çeken analist, “Bu seviye kırılırsa 11.800 puan hedeflenir ancak borsa yatırımcısı 2026 yılında çok da bu taraflarda vakit harcamaz.” yorumunu yaptı.

Bu hafta altın alınır mı? İslam Memiş perşembe günü için uyardı

DOLAR VE EURO NE KADAR OLACAK?

Dolar/TL’de 42 seviyesinin kalıcı hale geleceğini öngören Memiş, "Yıl sonu beklentim 43,80, devamında 45 lira", Euro kurunda ise "Bu ay sonunda 50 lira seviyesine yerleşen bir euro/TL kuru bekliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Bu hafta altın alınır mı? İslam Memiş perşembe günü için uyardı

BU HAFTA ALTIN ALINIR MI?

Altın yatırımcılarını da uyaran Memiş, "Ons altın şu anda 4.236 dolar seviyesinde. Bu hafta 4.200–4.290 dolar aralığına odaklanmalı. 4.200 doların altına sarkarsa 4.130 dolar destek seviyesi olacak" dedi.

Bu hafta altın alınır mı? İslam Memiş perşembe günü için uyardı

Gram altın tarafında ise 6.200 TL seviyesinin direnç, 5.900 TL’nin destek olarak izleneceğini söyledi ve "Bu haftanın özelinde bu bant aralığını takip edeceğim. Bu hafta altın alacak mıyım? Tabii ki hayır" diyerek yatırımcılar için de kritik ipucu verdi.

Bu hafta altın alınır mı? İslam Memiş perşembe günü için uyardı

BENZİN FİYATLARINDA İNDİRİM

Gümüşte de temkinli olunması gerektiğini vurgulayan Memiş, "Gümüşün ons fiyatı 54,48 dolara kadar yükselmişti. Şu anda 51,59 dolar seviyesinde. Yukarıda 54, aşağıda 48 dolar. Gümüş yatırımcısı buna göre karar vermeli" dedi.

Bu hafta altın alınır mı? İslam Memiş perşembe günü için uyardı

Petrol fiyatlarındaki düşüşe dikkat çeken Memiş, "Pompa fiyatlarında kısa vadeli bir indirim bekliyorum" açıklamasında bulundu. Kripto paralarla ilgili de uyarılarda bulunan Memiş, "Altcoin’lere giriş yapmayın, altcoin’lerin yüzde 80’i batırır" derken, Bitcoin için ise "Yükseliş beklentim devam ediyor. 111.000 doların üzerindeyiz, tekrar 119.000–120.000 dolar seviyelerine doğru yükselişler bekliyorum" diyerek kripto yatırımcıları için çok önemli açıklamalarda bulundu.

