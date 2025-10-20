Altın fiyatları yeni dalgaya hazırlanıyor: Dev bankalardan uçuran tahmin

Altın fiyatı 8 Ekim’de 4.000 dolar eşiğini aştı ve kısa sürede 4.300 doların üzerine tırmandı. Sarı metal, 2025 yılı boyunca yüzde 52’den fazla değer kazandı. Ocak 2024’ten bu yana ise fiyat artışı yüzde 95’i geçti. Altın fiyatları neredeyse her gün yeni bir zirveye ulaşırken, büyük yatırım bankaları 2026 yılı için tahminlerini peş peşe revize ediyor.

BOA HEDEF BÜYÜTTÜ

Bank of America, 2026 yılı fiyat hedefini 4.400 dolardan 5.000 dolara yükselttiğini, gelecek yıl için ortalama fiyat tahminini ise 4.600 dolar olarak belirledi.

Banka analistleri, bu revizyonun gerekçesi olarak Washington’daki “alışılmadık” ekonomi politikalarını gösterdi. BoA analistleri, artan fiyatların yatırımcı talebini 2026 boyunca da destekleyeceğini belirtiyor.

SG HİSCOCK & CO. YÜKSELİŞ TAHMİNİNİ GÜNCELLEDİ

SG Hiscock & Co. portföy yöneticisi Rory Hunter, altın piyasasının yükseliş eğilimi devam ettireceğini öngördü. Hunter, son dönemdeki kazançlara rağmen küçük altın şirketlerinin hala “cazip bir değer sunduğunu” savundu. 3,3 milyar Avustralya doları tutarında varlığı yöneten SG Hiscock, son aylarda yatırımlarını kademeli olarak geliştiricilere ve maden arama şirketlerine kaydırıyor. Hunter, “Döngünün sonlarında coşku belirtisi, büyük üreticilerin yöneticilerinin küçük keşif şirketlerine geçmeye başlamasıdır. Henüz o noktaya gelmedik” değerlendirmesi yaptı.

GOLDMAN SACHS FİYATI DEĞİŞTİRDİ

Goldman Sachs, Batı dünyasından gelen güçlü Borsa Yatırım Fonları (ETF) girişleri ve muhtemel merkez bankası alımlarına dayanarak göstererek, Aralık 2026 altın fiyatı tahminini ons başına 4300 dolardan 4900 dolara yükseltti. Goldman, merkez bankası altın alımlarının 2025'te 80 ton, 2026'da ise 70 ton ortalama ile gerçekleşmesini beklediğini de belirtti.

JPMORGAN'DAN RALLİ MESAJI

ABD'nin en büyük bankası olan JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, mevcut piyasa koşulları göz önüne alındığında altın tutmanın "yarı-rasyonel" olduğunu söyledi ve metalin değişken bir ortamda keskin bir şekilde tırmanabileceğini kaydetti.

Dimon, varlık değerlemelerinin çoğu piyasada dalgalı göründüğü konusunda uyardı. Dimon, keskin bir ralliden sonra bile altın sahibi olmanın "bir mantığı" olduğunu söyledi, ancak ucuz veya pahalı olduğunu söylemekten kaçındı. "Ben altın alıcısı değilim; ona sahip olmanın maliyeti yüzde 4. Ancak bunun gibi ortamlarda kolayca 5 bin veya 10 bin dolara çıkabilir. Bu, hayatımda portföyünüzde biraz bulundurmanın yarı-rasyonel olduğu birkaç zamandan biri." dedi.

Dimon, varlık fiyatlarının genel olarak yüksek göründüğünü de sözlerine ekledi ve değerlemelerin "şu anda neredeyse her şeyde oldukça yüksek" olduğu uyarısında bulundu. JPMorgan CEO'su ayrıca varlık fiyatlarının genel olarak aşırı değerlendiği uyarısında bulundu. Dimon, "Değerlemelere baktığınızda, neredeyse her şeyin pahalı olduğu bir dönemdeyiz. Bu da yatırımcıların risk yönetiminde daha temkinli olmalarını gerektiriyor" dedi.

ANZ'DEN ÇARPICI TAHMİN

ANZ, değerli metallerle ilgili güncellenmiş tahminlerini paylaştı. ANZ analistlerine göre, altın fiyatları 2025 Aralık ayında ons başına bin ABD dolarına gerileyecek, ardından 2026 Haziran ayında 4 bin 600 dolarla zirve yapacak.

Gümüşte de güçlü bir yükseliş öngören ANZ, 2026 Haziran ayında gümüşün ons başına 57.50 ABD dolarıyla zirve yapacağını tahmin ediyor.