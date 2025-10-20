Menü Kapat
Arama Kapat
14°
Yüksek maaş için ne zaman emekli olalım? Özgür Erdursun'dan çalışanlara uyarı

2025 veya 2026’da emekli olmanın avantajı, kişinin çalışma planına göre değişiyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilik planında tarih kadar kıdem tazminatı, emekli aylığı kaybı ve borçların da önem arz ettiğinin altını çizerek kritik sorunun cevabını verdi.

Yüksek , kı­dem tazminatı tavanı artışı, emekli aylıkların­daki güncellemeler ve ücretlerdeki yükseliş, bir yıl beklemenin mali ya da kazanç yönünden fark oluşturabiliyor. Uzmanı Özgür Erdursun, 2025’te mi, 2026’da mı emekli olmak daha avantajlı? sorusuna cevap verdi.

Erdursun, "Emekli olduktan sonra ça­lışmaya devam edecek kişi için 2025 yılında emekli olmak avan­tajlıdır. Ancak emekli olduktan son­ra çalışmayı düşünmeyen ki­şi için gelirde yaklaşık %60 ora­nında azalma meydana gelir" dedi.

Erdursun, "2025 yılı itibarıyla net : 535.000 TL, 2026 yılı itibarıyla net kıdem tazminatı: 647.000 TL. İki yıl arasındaki fark: 107.000 TL civarında fazladan ödeme" diyerek bu çalışanın brüt aylığına göre değişiklik göstereceğini belirtti.

PRİM FARKLARI ÖNEMLİ

Yüksek brüt maaşlı çalışanlar için 2025 yılında emekli olsalar bile 2026 yılına sarkan aylık artışlar ve prim farkları sayesinde oluşan %5’lik kaybı büyük ölçüde telafi edebileceklerini belirten Erdursun, kıdem tazminatı farkı, özel­likle borcu olmayan kişiler için 2026 yılında ciddi bir avantaj sağladığını söyledi.

Erdursun, " sonrası çalışmaya devam edecekler için 2025 yılı avantajlı görünmektedir, çünkü hem maaş hem emekli aylığı bir­likte alınır. Ancak çalışmayı bırakacak ki­şiler için 2026 yılı beklenirse hem kıdem tazminatı farkı hem de aylık bazda artışın getirece­ği kazançlar uzun vadede avantaj yaratabilir" dedi.

TARİH TEK ÖLÇÜ DEĞİLDİR

"Emeklilik planlamasında tek ölçü tarih değildir. Kıdem tazminatı farkı, emekli aylığı kaybı, çalışmaya devam et­me olasılığı ve borç durumu bir­likte değerlendirilmelidir. Özellikle yüksek brüt maaşla çalışanlar için “bir yıl daha çalışmak” sadece değil, ilerleyen yıllarda emekli aylığı ve tazminat farkı olarak geri dönen bir kazanç anlamına gelebilir" diyen Erdursun, dolayısıyla her çalışan, ken­di gelir yapısı, borç durumu ve iş güvencesine göre 2025 veya 2026 yılına karar vermesi gerektiğinin altını çizdi.

