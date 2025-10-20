Yüksek maaş için ne zaman emekli olalım? Özgür Erdursun'dan çalışanlara uyarı

Kategoriler
Yüksek enflasyon, kıdem tazminatı tavanı artışı, emekli aylıklarındaki güncellemeler ve ücretlerdeki yükseliş, bir yıl beklemenin mali ya da kazanç yönünden fark oluşturabiliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 2025’te mi, 2026’da mı emekli olmak daha avantajlı? sorusuna cevap verdi.
Erdursun, "Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edecek kişi için 2025 yılında emekli olmak avantajlıdır. Ancak emekli olduktan sonra çalışmayı düşünmeyen kişi için gelirde yaklaşık %60 oranında azalma meydana gelir" dedi.
Erdursun, "2025 yılı itibarıyla net kıdem tazminatı: 535.000 TL, 2026 yılı itibarıyla net kıdem tazminatı: 647.000 TL. İki yıl arasındaki fark: 107.000 TL civarında fazladan ödeme" diyerek bu çalışanın brüt aylığına göre değişiklik göstereceğini belirtti.
Yüksek brüt maaşlı çalışanlar için 2025 yılında emekli olsalar bile 2026 yılına sarkan aylık artışlar ve prim farkları sayesinde oluşan %5’lik kaybı büyük ölçüde telafi edebileceklerini belirten Erdursun, kıdem tazminatı farkı, özellikle borcu olmayan kişiler için 2026 yılında ciddi bir avantaj sağladığını söyledi.
Erdursun, "Emeklilik sonrası çalışmaya devam edecekler için 2025 yılı avantajlı görünmektedir, çünkü hem maaş hem emekli aylığı birlikte alınır. Ancak çalışmayı bırakacak kişiler için 2026 yılı beklenirse hem kıdem tazminatı farkı hem de aylık bazda artışın getireceği kazançlar uzun vadede avantaj yaratabilir" dedi.
"Emeklilik planlamasında tek ölçü tarih değildir. Kıdem tazminatı farkı, emekli aylığı kaybı, çalışmaya devam etme olasılığı ve borç durumu birlikte değerlendirilmelidir. Özellikle yüksek brüt maaşla çalışanlar için “bir yıl daha çalışmak” sadece maaş artışı değil, ilerleyen yıllarda emekli aylığı ve tazminat farkı olarak geri dönen bir kazanç anlamına gelebilir" diyen Erdursun, dolayısıyla her çalışan, kendi gelir yapısı, borç durumu ve iş güvencesine göre 2025 veya 2026 yılına karar vermesi gerektiğinin altını çizdi.