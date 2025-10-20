Emekli maaşından kesilecek! İsa Karakaş'tan tüm çalışan ve emeklilere kötü haber

Vergi ve sosyal güvenlik düzenlemelerini içeren 36 maddelik dev bir “Torba Kanun” teklifi “Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişildik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” adı altında yeni TBMM'ye geldi. Sosyal Güvenlik uzmanı İsa Karakaş, çalışan, emekli, SSK, BAĞ-KUR kurumuna tabi herkesi ilgilendirecek yeni düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

Karakaş, "Bağ-Kur (4/1-b) kapsamında hizmetlerin yeniden ihya (canlandırma) edilip eksik primleri doldurmak suretiyle emeklilik şartları sağlanmaktadır. Hâlen durdurulan Bağ-Kur sigortalılık süreleri sonradan %34,75 oranında prim ödenerek ihya edilebilmektedir. Yapılan yeni düzenleme ile birlikte bu oran %45’e yükseltilmektedir" dedi.

Hizmet borçlanması prim oranları yurt dışı borçlanmalar hariç yüzde 32 oranında uygulandığını belirten Karakaş, “Torba Kanun”la doğum borçlanması hariç askerlik borçlanması ve diğer yurt içi borçlanma prim oranları %32’den %45'e çıkarılacağını ifade etti.

BORÇLAR EMEKLİ MAAŞLARINDAN KESİLECEK!

Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir veya aylık alanların, genel sağlık sigortası primi dâhil kendi sigortalılığı ve/veya hak sahibi olduğu kişinin sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin gecikme cezası ve zammı borcu bulunanların bu borçlarının, gelir veya aylıklardan %25 oranını geçmemek üzere kesinti yapılarak tahsil edilmesi sağlanacak.

Bireysel emeklilik Sistemi'nde %30 oranında olan devlet katkısıyla ilgili olarak; bu katkı tutarının %50 seviyesine kadar yükseltilmesi ve sıfıra kadar düşürülmesi yönünde Cumhurbaşkanına yetki verilecek.

SGK PRİM ORANLARI YÜKSELECEK

Ayrıca Karakaş, toplamda %34,75 oranındaki SGK prim oranları %1 oranında artırılarak %35,75’e yükseltileceğini belirtti. Karakaş'a göre; imalat sektörü dışında kalan bütün sektörler için 5 puanlık sigorta prim indiriminin bir puan düşürülerek 4 puan olarak uygulanması yönünde değişiklik yapılacak bu da işverenlere ekstra yük oluşturacak.

TEŞVİKLER AZALACAK

Yeni “Torba Kanun” ile tekrar imalat sektörü dışında kalan bütün sektörlerde teşviklerin %4 yerine %2 olarak uygulanması öngörülüyor.

"Prime esas kazanç üst sınırı asgari ücretin 6,5 katı iken en son 7,5 katına yükseltilmişti. “Torba Kanun”la bu oran tekrar artırılacak 9 kata çıkarılmaktadır. Bu düzenleme de aslında dolaylı olarak işverenlere maliyet olarak yansıyacaktır" diyen Karakaş, 2018 yılından beri belirli şartlarla genç müteşebbislere verilmekte olan Bağ-Kur prim teşviklerinin tamamen kaldırılacağını söyledi.