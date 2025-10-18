Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Altın balonu patlayacak! İslam Memiş'ten yatırımcıya flaş uyarı

Altın fiyatları rekor kırdıktan sonra sert düşüşle yatırımcıya şok etkisi yaptı. Gram altın yıl sonu hedefini şimdiden yakaladı. Borsa İstanbul'da dalgalanma sürüyor. Gümüş uzun vadeli düşünen yatırımcıyı güldürüyor. Finans Analisti İslam Memiş, bu dönemin tarihe soygun dönemi olarak geçeceğinin altını çizdi ve yatırımcıları uyardı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
18.10.2025
saat ikonu 12:58
|
GÜNCELLEME:
18.10.2025
saat ikonu 13:10

Analisti İslam Memiş, piyasalarda son günlerde yaşanan sert dalgalanmaları değerlendirdi. ve fiyatlarındaki yükselişlere dikkat çeken Memiş, yatırımcıları temkinli olmaya çağırdı. "Bu bir , bir soygun dönemi" ifadelerini kullandı.

Altın balonu patlayacak! İslam Memiş'ten yatırımcıya flaş uyarı

Finans Analisti İslam Memiş, sosyal medya kanalında piyasalarda oluşan yüksek fiyatlamaları değerlendirdi ve elinde altın ile gümüş bulunduran yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Memiş, özellikle son bir haftadır küresel piyasalarda teknik olarak açıklanamayan, mantıkla yorumlanamayan bir süreç yaşandığını belirterek, "Bunun adını doğrudan ‘manipülasyon’ koymuştuk; yani bir nevi soygun. Bu soygun borsalarda, kripto para piyasasında devam ediyor. Altın ve gümüş fiyatlarında da neredeyse her gün yeni bir rekor denemesi görüyoruz" dedi.

Altın balonu patlayacak! İslam Memiş'ten yatırımcıya flaş uyarı

Kripto para piyasasında da sert düşüşler yaşandığına dikkat çeken Memiş, 'in 105.000 dolar seviyesinin altına sarktığının bilgisini paylaştı.

SABREDEN YATIRIMCI KAYBETMİYOR

Altın-gümüş rasyosu analizine değinen Memiş, "Ocak ayında 88 seviyesinden dönüş yapmıştık. Nisan ayında 106 seviyesine kadar yükseldi. O zaman elimdeki altını gümüşe çevirmiştim. Bugün baktığımızda rasyo 80 seviyesine geriledi. Yani 88 seviyesinden işlem yapan biri bugün ciddi avantaj sağlamış durumda. Bekleyen, sabreden hiçbir şey kaybetmiyor" ifadelerini kullandı.

Altın balonu patlayacak! İslam Memiş'ten yatırımcıya flaş uyarı

Kripto piyasasında da benzer bir tablo olduğunu belirten Memiş, "111.000 dolar seviyesinden işlem yapanlar bugün zararda görünse de uzun vadede şanslı olacaklar" dedi.

Altın balonu patlayacak! İslam Memiş'ten yatırımcıya flaş uyarı

Borsa İstanbul 100 endeksinin %2,16 düşüşle 10.143 puanda seyrettiğini hatırlatan Memiş, "Yıl sonuna kadar yükseliş beklentim devam ediyor. Kısa vadede alınabilir bir seviye ama uzun vadede temkinli olmakta fayda var" değerlendirmesinde bulundu.

Altın balonu patlayacak! İslam Memiş'ten yatırımcıya flaş uyarı

Dolar/TL kurunda yükselişin sürebileceğini öngören Memiş, "50 liranın üzeri kırılabilir ve 55 TL seviyelerine kadar devam edebilir. Dolar ve euro şu anda altın ve gümüşe göre ucuz. Bu nedenle döviz tarafı mantıklı bir bekleme alanı olabilir" dedi.

Altın balonu patlayacak! İslam Memiş'ten yatırımcıya flaş uyarı

ALTIN VE GÜMÜŞ BALONU

Yatırımcıların doğru soruları sorması gerektiğini vurgulayan Memiş, "Borsa ucuz mu? Dolar ucuz mu? Euro ucuz mu? Bitcoin ucuz mu? Evet, bana göre bu dört enstrüman şu anda ucuz. Altcoin’leri bunun dışında tutuyorum. Altın ve gümüşte ise ciddi bir balon oluştu. Bu balon patladığında asıl fırsatlar ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.

Altın balonu patlayacak! İslam Memiş'ten yatırımcıya flaş uyarı

Memiş, altın ve gümüş fiyatlarındaki mevcut seviyelere ilişkin "Ons altın 4.326 dolar, gram altın 6.235 TL seviyesinde. Daha önce 2026 yılı için 6.350–6.500 TL seviyelerini hedef göstermiştik, yıl bitmeden bu seviyelere ulaşıldı. Gümüşün ons fiyatı 54 dolar, gram fiyatı 72,69 TL civarında. Gümüş bu yılın ‘şampiyonu’ oldu ama bu seviyelerden panikle alım yapmak riskli" dedi.

Altın balonu patlayacak! İslam Memiş'ten yatırımcıya flaş uyarı

SOYGUN DÖNEMİ OLARAK TARİHE GEÇECEK

Son olarak finansal piyasalarda yaşanan sürecin tarihî bir dönem olduğunu söyleyen Memiş, "Şu anda finansal piyasalarda yaşanan bu süreç, tarihe ‘soygun dönemi’ olarak geçecek. Arkasında büyük bir ekonomik operasyon var. Altın ve gümüşü olanlar ‘zengin oldum’ diye düşünmesin; sistem kimsenin zengin olmasına izin vermeyecek. Bu sadece bir manipülasyon, bir operasyondu" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Asgari ücret zammı, TES, Yeni Torba Kanun... İsa Karakaş ödeme için tarih verdi
Altın satışı durdu! Kuyumcuların önünde kuyruklar uzadı
ETİKETLER
#Ekonomi
#altın
#gümüş
#yatırım
#bitcoin
#manipülasyon
#finans
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.