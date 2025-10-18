Altın balonu patlayacak! İslam Memiş'ten yatırımcıya flaş uyarı

Finans Analisti İslam Memiş, piyasalarda son günlerde yaşanan sert dalgalanmaları değerlendirdi. Altın ve gümüş fiyatlarındaki yükselişlere dikkat çeken Memiş, yatırımcıları temkinli olmaya çağırdı. "Bu bir manipülasyon, bir soygun dönemi" ifadelerini kullandı.

Finans Analisti İslam Memiş, sosyal medya kanalında piyasalarda oluşan yüksek fiyatlamaları değerlendirdi ve elinde altın ile gümüş bulunduran yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Memiş, özellikle son bir haftadır küresel piyasalarda teknik olarak açıklanamayan, mantıkla yorumlanamayan bir süreç yaşandığını belirterek, "Bunun adını doğrudan ‘manipülasyon’ koymuştuk; yani bir nevi soygun. Bu soygun borsalarda, kripto para piyasasında devam ediyor. Altın ve gümüş fiyatlarında da neredeyse her gün yeni bir rekor denemesi görüyoruz" dedi.

Kripto para piyasasında da sert düşüşler yaşandığına dikkat çeken Memiş, Bitcoin'in 105.000 dolar seviyesinin altına sarktığının bilgisini paylaştı.

SABREDEN YATIRIMCI KAYBETMİYOR

Altın-gümüş rasyosu analizine değinen Memiş, "Ocak ayında 88 seviyesinden dönüş yapmıştık. Nisan ayında 106 seviyesine kadar yükseldi. O zaman elimdeki altını gümüşe çevirmiştim. Bugün baktığımızda rasyo 80 seviyesine geriledi. Yani 88 seviyesinden işlem yapan biri bugün ciddi avantaj sağlamış durumda. Bekleyen, sabreden hiçbir şey kaybetmiyor" ifadelerini kullandı.

Kripto piyasasında da benzer bir tablo olduğunu belirten Memiş, "111.000 dolar seviyesinden işlem yapanlar bugün zararda görünse de uzun vadede şanslı olacaklar" dedi.

Borsa İstanbul 100 endeksinin %2,16 düşüşle 10.143 puanda seyrettiğini hatırlatan Memiş, "Yıl sonuna kadar yükseliş beklentim devam ediyor. Kısa vadede alınabilir bir seviye ama uzun vadede temkinli olmakta fayda var" değerlendirmesinde bulundu.

Dolar/TL kurunda yükselişin sürebileceğini öngören Memiş, "50 liranın üzeri kırılabilir ve 55 TL seviyelerine kadar devam edebilir. Dolar ve euro şu anda altın ve gümüşe göre ucuz. Bu nedenle döviz tarafı mantıklı bir bekleme alanı olabilir" dedi.

ALTIN VE GÜMÜŞ BALONU

Yatırımcıların doğru soruları sorması gerektiğini vurgulayan Memiş, "Borsa ucuz mu? Dolar ucuz mu? Euro ucuz mu? Bitcoin ucuz mu? Evet, bana göre bu dört enstrüman şu anda ucuz. Altcoin’leri bunun dışında tutuyorum. Altın ve gümüşte ise ciddi bir balon oluştu. Bu balon patladığında asıl fırsatlar ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.

Memiş, altın ve gümüş fiyatlarındaki mevcut seviyelere ilişkin "Ons altın 4.326 dolar, gram altın 6.235 TL seviyesinde. Daha önce 2026 yılı için 6.350–6.500 TL seviyelerini hedef göstermiştik, yıl bitmeden bu seviyelere ulaşıldı. Gümüşün ons fiyatı 54 dolar, gram fiyatı 72,69 TL civarında. Gümüş bu yılın ‘şampiyonu’ oldu ama bu seviyelerden panikle alım yapmak riskli" dedi.

SOYGUN DÖNEMİ OLARAK TARİHE GEÇECEK

Son olarak finansal piyasalarda yaşanan sürecin tarihî bir dönem olduğunu söyleyen Memiş, "Şu anda finansal piyasalarda yaşanan bu süreç, tarihe ‘soygun dönemi’ olarak geçecek. Arkasında büyük bir ekonomik operasyon var. Altın ve gümüşü olanlar ‘zengin oldum’ diye düşünmesin; sistem kimsenin zengin olmasına izin vermeyecek. Bu sadece bir manipülasyon, bir operasyondu" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.