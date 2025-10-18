Menü Kapat
TGRT Haber
Hava Durumu
18°
Editor
Editor
 18.10.2025

Altın satışı durdu! Kuyumcuların önünde kuyruklar uzadı

Rekor üzerine rekor kıran ve neredeyse 6 bin lirayı gören gram altın sert bir düzeltmeyle çakıldı. Altın fiyatlarındaki ani düşüşle altın almak isteyen yatırımcılar kuyumcular önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı kuyumcular ise satışı durdurdu...

Altın piyasasında fırtına dinmiyor. Ons altın dün 100 dolar birden arttı ve uluslararası piyasalarda 4.380 dolara kadar çıkarak rekor tazeledi. Onstaki yüzde 8-8,5 dolayında yükseliş son 5,5 yılın en güçlü haftalık performanslarından biri oldu. Ay başından bu yana ise ons fiyatındaki yükseliş yüzde 13’lere ulaştı. Türkiye’de 5.900 TL’yi, ise ilk kez 10 bin TL sınırını geçti.

Altın satışı durdu! Kuyumcuların önünde kuyruklar uzadı

ABD ve Çin arasında yeniden alevlenen ticaret savaşları, Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesinden kaynaklanan jeopolitik riskler, dolar endeksinin zayıf seyri, ABD’de hükûmetin 17 gündür kapalı olmasının getirdiği belirsizlikler ve Fed’den beklentileri; piyasalarda güvenli liman alımlarını hızlandırarak sarı metali rekor seviyelere taşıdı. Öte yandan KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, altındaki yükselişin devam edebileceğini, 4.500 dolar seviyesinin ‘çok uzak olmadığını’ ifade etti.

Altın satışı durdu! Kuyumcuların önünde kuyruklar uzadı

ALTINDA GERİ ÇEKİLME OLABİLİR

tarihî seviyelere çıkarken, bundan sonra ne olacağı konusunda uzmanlar ikiye ayrıldı. Bir kesim ‘yükselişin sonuna gelindiğini’ savunurken, diğer kesim ‘altın rallisinin devam edeceğini’ düşünüyor. Bazı ekonomistler, altının kısa vadede kar realizasyonu görebileceğini belirtiyor. Özellikle Fed’in yıl sonuna doğru faiz indirimini ertelemesi ya da dolardaki güçlenme sinyallerinin altında geri çekilmeyi oluşturabileceğini belirtiyorlar.

Altın satışı durdu! Kuyumcuların önünde kuyruklar uzadı

İstanbul Portföy Fon ve Portföy Yöneticisi Berk Dinçtürk “Amerika altının önünü bilerek açıyor. Çünkü yükselmesi kendi rezervlerindeki altın fiyatlamasına dayanıyor. Ancak bunun sonu gelebilir” dedi.

Altın satışı durdu! Kuyumcuların önünde kuyruklar uzadı

PİYASADA GRAM ALTIN YOK

Fiziki altın alımları konusunda ilginç durumlar da yaşanıyor. Çoğu kuyumcuda gram altın bulunmazken, bazı kuyumcular ise bilezik ve takı gibi ürünler dışında, çeyrek, tam, yarım ve cumhuriyet gibi ürünlerin satışını yapmaya yanaşmıyor. Uzmanlar özellikle gram altındaki ürün bulma sorununu şöyle özetliyor: İstanbul Altın Rafinerisine yapılan operasyon sonrası üretim süreci sekteye uğradı. Özellikle gram altına olan talep çok fazla ve hâlihazırdaki üretim talebe cevap veremiyor.

Altın satışı durdu! Kuyumcuların önünde kuyruklar uzadı

ALTIN SATIŞI DURDU, KUYRUKLAR UZADI

Altın fiyatlarındaki tarihî yükseliş ile bağlantılı olarak fiziki altına olan talep, sadece Türkiye’de değil, dünyanın birçok ülkesinde kuyruklara sebep oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da bazı kuyumcularda kuyruklar uzarken, kimi dükkânlarda satışlar geçici olarak durduruldu. Bazı esnaflar ‘altın bulamadıklarını’ söylerken, benzer manzaralar Avustralya’dan Vietnam’a, Japonya’dan Hong Kong’a kadar uzandı. Başta Avustralya, Japonya, Vietnam ve Hong Kong gibi ülkelerde olmak üzere dünyanın birçok metropolündeki altın satış merkezlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Altın satışı durdu! Kuyumcuların önünde kuyruklar uzadı

REZERV BİRİKTİREN MERKEZ BANKALARI KAZANDI

Yılbaşından bu yana alımlara devam eden merkez bankaları, altın rezervlerini artırarak milyarlarca dolar kâr elde etti. ABD’nin ilk sırada yer aldığı listede, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da (TCMB) ilk 10’a girdi. TCMB, son yıllarda rezerv çeşitliliğini artırmak amacıyla altın varlıklarını önemli ölçüde yükseltmişti. Ons altının 4.380 dolara kadar yükselmesiyle, TCMB’nin elindeki yaklaşık 617 tonluk altın rezervinin değeri 84 milyar doları aştı. Bu durum, Türkiye’nin döviz rezervlerini desteklerken, dış finansman dengesi açısından da önemli bir tampon görevi gördü.

TGRT Haber
