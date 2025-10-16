Menü Kapat
15°
Ekonomi
Emekli maaş promosyonu için kritik uyarı! İsa Karakaş açıkladı: En yüksek rakam için bu tarihi bekleyin

Milyonlarca emekli banka promosyonu için bankaların verdiği oranları merakla takip ediyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, emekli maaş promosyonu için emeklilere kritik uyarıda bulunarak en yüksek oran için beklenmesi gereken tarihi açıkladı. İşte detaylar...

Geçim sıkıntısı çeken emekliler için önemli olan banka promosyonlarında son rakamlar 32 bin liraya kadar çıktığını belirten Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, "Yine de sakin olmak gerekiyor. Ocak ayında memur, işçi ve emekli maaşlarında artış söz konusu. Maaş artışına bağlı olarak ocak ayını beklemelerini söylüyorum çünkü bu rakamlar yükselecek. Bankalar da bu promosyonları artıracak, dolayısıyla ocak ayını beklemekte fayda var" diyerek banka promosyonunda en yüksek rakam için tarih verdi.

Emekli maaş promosyonu için kritik uyarı! İsa Karakaş açıkladı: En yüksek rakam için bu tarihi bekleyin

EN YÜKSEK BANKA PROMOSYONU NE ZAMAN ALINIR?

"2-3 maaş alanlar, tüm maaşları için topluca pazarlık yaparsa daha yüksek promosyon alabilir. Yetim maaşı alan çocuklar da, dul maaşı alanlar da bu promosyon ödemesinden yararlanabilir" diyen Karakaş, "Zaten anlaşması olan kişiler için, ayrıldıkları banka ceza uygulayamaz. İstediğiniz zaman cayma hakkınız var. Verdiği promosyon tutarı düşüldükten sonra başka bankaya geçebilirsiniz. Bankaya kredi borcunuz olsa da emekli maaşınızı alıp bankadan ayrılabilirsiniz" dedi.

Emekli maaş promosyonu için kritik uyarı! İsa Karakaş açıkladı: En yüksek rakam için bu tarihi bekleyin

ŞU ANDA EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU NE KADAR?

Bankalar müşteri çekebilmek adına emeklilere verdikleri banka promosyonu için yarışa girdiler. Birçok bankanın emeklilere verdiği promosyon miktarı yükseldi. Bazı bankalarda promosyon miktarı 32 bin liraya kadar yükseldi. Ancak Karakaş, maaş oranında artan için 2026 yılının Ocak ayında yapılacak düzeltmeyi beklemeyi tavsiye ediyor.

Emekli maaş promosyonu için kritik uyarı! İsa Karakaş açıkladı: En yüksek rakam için bu tarihi bekleyin

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

Yapı Kredi: Maaşını taşıyan emeklilere 15.000 TL'ye varan temel promosyonun yanı sıra, ek koşullarla toplamda 30.000 TL'ye varan nakit promosyon imkanı sunuyor.

Emekli maaş promosyonu için kritik uyarı! İsa Karakaş açıkladı: En yüksek rakam için bu tarihi bekleyin

Ziraat Bankası: Maaş aralığına göre 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.

Emekli maaş promosyonu için kritik uyarı! İsa Karakaş açıkladı: En yüksek rakam için bu tarihi bekleyin

QNB Finansbank: 31.000 TL'ye varan promosyon sağlıyor. Maaş aralığına göre farklı tutarlarda ödeme yapılıyor.

Emekli maaş promosyonu için kritik uyarı! İsa Karakaş açıkladı: En yüksek rakam için bu tarihi bekleyin

Türkiye Finans: 29.500 TL'ye varan promosyon ve ödül sağlıyor. Maaşa göre net promosyon 12.000 TL'ye çıkıyor.

Emekli maaş promosyonu için kritik uyarı! İsa Karakaş açıkladı: En yüksek rakam için bu tarihi bekleyin

Denizbank: 27.000 TL'ye varan promosyon dağıtıyor. Belirli bankacılık ürünlerini kullananlara ek promosyon ve kredi kartı harcamasına iade fırsatı sunuluyor.

Emekli maaş promosyonu için kritik uyarı! İsa Karakaş açıkladı: En yüksek rakam için bu tarihi bekleyin

Halkbank: Maaş tutarına göre 12 bin TL'ye kadar ödeme yapılıyor.

Emekli maaş promosyonu için kritik uyarı! İsa Karakaş açıkladı: En yüksek rakam için bu tarihi bekleyin

Akbank: 15.000 TL'ye varan net promosyona ek olarak, toplamda 30.000 TL'ye varan nakit ödül fırsatı sunuyor.

Emekli maaş promosyonu için kritik uyarı! İsa Karakaş açıkladı: En yüksek rakam için bu tarihi bekleyin

VakıfBank: Maaşını taşıyan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak, kredi kartı harcamalarında toplam 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı sağlanıyor.

Emekli maaş promosyonu için kritik uyarı! İsa Karakaş açıkladı: En yüksek rakam için bu tarihi bekleyin

Albaraka: Toplam 32.000 TL'ye varan promosyon ve ödül var. 2 otomatik fatura talimatına, yeni emekli yönlendirmesine ve kredi kartı harcamasına ek ödüller sunuluyor.

Emekli maaş promosyonu için kritik uyarı! İsa Karakaş açıkladı: En yüksek rakam için bu tarihi bekleyin

ING: 28.000 TL'ye varan nakit promosyon veriyor. Maaşa göre farklı tutarlarda ödeme yapılıyor.

Emekli maaş promosyonu için kritik uyarı! İsa Karakaş açıkladı: En yüksek rakam için bu tarihi bekleyin

Kuveyt Türk: 27.500 TL'ye varan promosyon veriyor. Yeni fatura talimatlarına ve kredi kartı harcamalarına ek ödüller sağlanıyor.

Emekli maaş promosyonu için kritik uyarı! İsa Karakaş açıkladı: En yüksek rakam için bu tarihi bekleyin

Garanti BBVA: Promosyon miktarı 25.000 TL'ye çıktı. Ek olarak, harcama ve sigorta poliçesi gibi ürünlerle bonus veriliyor.

Emekli maaş promosyonu için kritik uyarı! İsa Karakaş açıkladı: En yüksek rakam için bu tarihi bekleyin

İş Bankası: Toplam promosyon ve ödül tutarı 24.000 TL. Maaşa göre 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon veriliyor.

Emekli maaş promosyonu için kritik uyarı! İsa Karakaş açıkladı: En yüksek rakam için bu tarihi bekleyin

TEB: Toplam 21.000 TL'ye varan promosyon sağlıyor. Otomatik fatura ödeme talimatı verenlere ek promosyon sunuluyor.

