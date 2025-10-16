Böcek ısırığı işçiyi hastanelik etti

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yaşayan bir kişi, iş yerinde çalışırken böcek sokması nedeniyle hastanelik oldu.

Olay, Karakoçan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iş yerinde çalışan N.Ö, bir anda belinde yanma ve kaşıntı hissetti. Bir süre sonra belinde kızarıklık ve iltihaplanma meydana geldiğini gören N.Ö, hastaneye başvurdu.

KIZARIKLIK VE İLTİHAPLANMA

Hastane de yapılan ilk muayenesinin ardından tedavi altına alınan N.Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, vücudunun belirli bölgelerinde kızarıklık ve iltihaplanmaların olduğu öğrenildi.