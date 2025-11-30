Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? Eksikler ve son durum

Süper Lig'de 2025/26 sezonunun 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray tarihte 404. kez yüzleşecek.

Galatasaray, Fenerbahçe'ye mağlup olmaması durumunda liderliğini sürdürecek.

Fenerbahçe ise derbiden galibiyetle çıkması halinde haftayı ilk sırada tamamlayacak.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 403 maçtan 149'unu kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 130 kez (biri hükmen) üstün geldi.

124 karşılaşmada taraflar dengeleri bozamadı.

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray, 1 Aralık Pazartesi günü mücadele edecek.

Chobani Stadyumu'nda oynanacak derbiyi Yasin Kol yönetecek ve dev buluşma 20.00'de başlayacak.

Yasin Kol'un yardımcı hakemliklerini Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak Ali Yılmaz görevlendirilecek.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi beIN Sports 1 üzerinden canlı yayımlanacak.

GALATASARAY’DA DERBİDE KİMLER EKSİK?

Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Ismail Jakobs, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu, derbide forma giyemeyecek.

Kırmızı kart cezalısı Roland Sallai'nin yanı sıra bahis soruşturması kapsamında ceza uygulanan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da kritik mücadelede ekiplerinin yanında yer alamayacak.

FENERBAHÇE’DE KİMLER YOK?

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun dışında Galatasaray derbisi öncesi eksik futbolcu bulunmuyor.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan fakat maç eksikleri bulunan Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski'nin durumuna ise maç saatinde hükmedilecek.