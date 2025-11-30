Şanlıurfa'daki çırak vakası akıllara geldi: Bolu'da kompresörle makatından hava basılan işçi ağır yaralandı!

Bolu Göynük’teki bir enerji santralinde yaşanan olayda iddiaya göre, santralde çalışan bir işçi, birlikte çalıştığı Ö.K.’ye iddiaya göre "şaka" yapmak amacıyla kompresörle makatından hava bastı.

KALIN BAĞIRSAĞININ PATLADIĞI ÖĞRENİLDİ

Olayın ardından fenalaşan Ö.K., kendi imkanlarıyla Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geldi. Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Ö.K.’nin hastanede yapılan kontrolde kalın bağırsağında yırtık tespit edildi. Başarılı bir operasyon geçiren işçinin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

ŞAKA YAPAN İŞÇİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri, olayı gerçekleştiren işçiyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İKİ HAFTA ÖNCE AYNI OLAY ŞANLIURFA'DA DA YAŞANDI

Geçtiğimiz haftalarda Şanlıurfa'da meydana gelen olayda Habip Aksoy, aynı iş yerinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin makatına kompresörle hava basarak çocuğun iç organlarının zarar görmesine neden olmuş, Kendirci, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.