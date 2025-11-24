Makatına hava basılarak öldürülen çocuğun yeni görüntüleri ortaya çıktı! Faili ile eğlendiği anlar kamerada

Şanlıurfa'da makatına kompresörle hava basılması sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin, failiyle çalıştığı marangoz atölyesinde halay çektiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. İddiaya göre, 20 yaşlarındaki H.A., aynı iş yerinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin makatına kompresörle hava bastı. İç organları zarar gören çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.