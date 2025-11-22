Menü Kapat
Editor
 Özge Sönmez

Çocuğu makatına hava basarak öldürdüler! Ailesi vahşeti anlattı: 'Duyulmamış, görülmemiş işkence'

Şanlıurfa'da makatına kompresörle hava basıldığı için iç organları zarar gören 15 yaşındaki Muhammed Kendirci feci şekilde hayatını kaybetti. Yaşanan vahşetle ilgili küçük çocuğu ailesi sessizliğini bozdu. Aile yaptığı açıklamada yaşananları "Bugüne kadar hiç görülmemiş ve duyulmamış böyle bir işkence" olarak tanımladı. İşte detaylar...

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
22.11.2025
saat ikonu 16:24
|
GÜNCELLEME:
22.11.2025
saat ikonu 16:27

'nın ilçesindeki bir marangoz atölyesinde yaşanan dehşete düşürdü. 20 yaşlarında olan Habip A., 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin makatına kompresörle hava bastı. Olayın ardından aniden fenalaşan çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İç organları büyük zarar gören çocuğun yaşadığı dehşet gündeme otururken, Kendirci ailesinden açıklama geldi.

"HİÇ GÖRÜLMEMİŞ VE DUYULMAMIŞ BÖYLE BİR İŞKENCE"

Yaşanan bu olaydan sonra Kendirci ailesinden günler sonra ilk açıklama geldi. Kendirci ailesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere 14.11.2025 günü ilçemiz Bozova'da, biricik oğlumuz Muhammed, eğitim gördüğü 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin staj öğrencisi olarak gönderildiği ve mobilyacılık eğitimi aldığı atölyede elleri kolları hareket etmeyecek şekilde tutularak, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakarak atölye çalışanı ya da çalışanları tarafından kompresörle basınçlı hava verilmek suretiyle iç organları infilak ettirilip öldürülmüştür. İç organları işlevsiz bırakılan 15 yaşındaki yavrumuz, doktorların tüm müdahalesine rağmen 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetmiştir. Bugüne kadar hiç görülmemiş ve duyulmamış böyle bir işkenceyle işlenen cinayeti gerçekleştirip adli makamları 'şaka yapmıştık' ifadesiyle yanlış bilgilendirip firar ederek adaletin elinden kurtulabileceğini zanneden fail ile çocuğumuzun ilk kaldırıldığı Bozova Enver Yıldırım Hastanesi'nde pantolonunun temizlikçiler tarafından çöpe atıldığını beyan ederek delilleri yok etmeye çalışanlar ve de bu cinayete doğrudan veya dolaylı olarak iştirak ettiği tespit edilecek olan kim varsa hak ettiği cezayı alacaktır" ifadelerine yer verildi.

