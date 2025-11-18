Marangozda dehşet! 15 yaşındaki çocuğun ellerini bağlayıp makatına hava bastı: Durumu ağır

Bozova ilçesindeki bir marangoz atölyesinde yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Atölyede çalışan H.A., kendisinden yaşça küçük olan 15 yaşındaki M.K. isimli çırağın ellerini bağladı. Küçük çocuğun yakarışlarına aldırış etmeyen cani, M.K.'nın makatından kompresör ile basınçlı hava bastı.

İÇ ORGANLARI ZARAR GÖRDÜ, DURUMU AĞIR

İç organları zarar gören çocuk, ambulansla Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan çocuk, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan çocuk yoğun bakımda tedavi görürken, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen H.A. gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.