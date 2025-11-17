Otomobil tırın altına girdi, sürücü hayatını kaybetti! Feci kaza kamerada

Sinop-Samsun karayolunda trafik kazası meydana geldi. Özel eğitim öğretmeni olan Engin Sipahi (40) yönetimindeki otomobil, sağ şeritte park halindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tırın altına giren araç hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu araçtan çıkarılan Sipahi'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin hızla gelerek park halindeki tırın altına girdiği anlar yer aldı.