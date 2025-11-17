Gençlerin peş peşe trajik ölümü! Cinayet, kaza, intihar şüphesi... Aylar içinde 5 can gitti: ADÜ'de neler oluyor?

Aydın'da Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) öğrencilerinin art arda yaşanan trajik olaylarda hayatlarını kaybetmesi herkesi tedirgin etti. Farklı zamanlarda ve birbirinden dehşet verici biçimlerde hayatını kaybeden 5 öğrenci, hem üniversite öğrencilerini hem de kenti derin bir endişeye sürükledi....

TRAKTÖRE SAPLANDILAR

Aydın Koçarlı’da 9 Mayıs’ta, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencileri Selim Ateş (24) ve Sıla Karabacak (20), dersten çıktıktan sonra il merkezine dönmek için motosiklete bindi. Bu sırada bahçesinden dönen ve Koçarlı yönüne ilerleyen Mesut Küçük’ün kullandığı traktör, karşıdan hızla gelen motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet traktöre ok gibi saplandı. Üç kişi de olay yerinde hayatını kaybetti. Tarla Bitkileri Bölümü öğrencisi Sıla Karabacak memleketi Manisa’da, Bahçe Bitkileri Bölümü öğrencisi Selim Ateş ise Yalova’da toprağa verildi.

BÜŞRA CİN GÖĞSÜNDEN VURULDU

Nazilli’de 30 Mart’ta bir evde göğsünden vurulmuş halde bulunan 24 yaşındaki Büşra Cin’in ölümü, kampüste yaşanan ilk büyük sarsıntıydı. Nazilli İİBF öğrencisi Büşra’nın ölümüyle ilgili tutuklanan sevgilisi Özcan Korkmaz hakkında hazırlanan iddianamede, “kadına karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Kriminal incelemelerde, Büşra’nın bitişik atışla vurulduğu, silahta ve Korkmaz’ın kıyafetlerinde atış artığı tespit edildi. Silah üzerinde hem Büşra’ya hem de Korkmaz’a ait DNA izleri bulundu. İddianamede Korkmaz’ın olay gecesi Büşra’ya attığı “Her şey bitti Büşra… Artık bitmiştir” mesajı dikkat çekti. Savcılık, delillerin intiharı desteklemediğini vurgularken, Korkmaz suçlamaları reddedip “Büşra’ya zarar vermedim” dedi.

TESLİME HANEDAN BAŞINDAN VURULDU

Efeler'de 7 Ağustos'ta ormanlık alanda başından vurulmuş halde bulunan 20 yaşındaki Teslime Hanedan'ın ölümü, olayın ilk anında "intihar" olduğu sanıldı. Ancak soruşturma derinleştikçe, işin rengi değişti. Teslime'nin erkek arkadaşı Efehan Fidan tutuklandı. Fidan'ın evinde kitapları arasında bulunan, Teslime'nin kendi el yazısıyla yazdığı 20 Mart tarihli mektup, ortaya sarsıcı bir tablo çıkardı. Mektupta genç kız, yaşamının Aydın'a geldikten sonra nasıl kabusa döndüğünü anlatıyordu. "Bağımlı oldum... Sonra kuryelik yaptım. Güvendiğim insanlar bana işkence etti. Kimliğimi bile aldılar. Artık ben ben değilim. Neşemi, hayatımı elimden aldılar." Mektupta bazı kişilerin isimleri de geçerken, savcılık mektubun cinayet dosyasına ışık tutabileceğini değerlendiriyor.

MELİSA ŞENGÜL YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU

Aydın Efeler’de 11 Kasım’da, arkadaşlarıyla alkol alan 19 yaşındaki Melisa Şengül, ertesi sabah yatağında ölü bulundu. Evde yapılan incelemede kan veya darp izi tespit edilmedi. Melisa’nın saatlerce hareketsiz kaldığı, sabah kontrol edildiğinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Enerji içeceği–alkol karışımı ihtimali üzerinde durulurken, iki arkadaşı ifadeye alındı. Kesin ölüm nedeni otopsinin ardından netleşecek.