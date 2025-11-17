Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Gençlerin peş peşe trajik ölümü! Cinayet, kaza, intihar şüphesi... Aylar içinde 5 can gitti: ADÜ'de neler oluyor?

Aydın'da Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) öğrencileri ve kent halkı son sekiz ayda yaşanan trajik ölümlerle sarsıldı. Büşra Cin'in göğsünden vurulmuş halde bulundu, Selim Ateş ve Sıla Karabacak motosiklet kazasında feci şekilde hayatını kaybetti, ondan hemen sonra Teslime Hanedan'ın ormanlık alanda cansız bedeni bulunması ve son olarak da 19 yaşındaki Melisa Şengül'ün yatağında ölü bulunması bölge halkını oldukça tedirgin etti... Yaşanan olaylarla ilgili soruşturmaların titizlikle yürütüldüğü öğrennilirken bu trajik ölümler beraberinde "ADÜ'de neler oluyor?" sorusunu gündeme taşıdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gençlerin peş peşe trajik ölümü! Cinayet, kaza, intihar şüphesi... Aylar içinde 5 can gitti: ADÜ'de neler oluyor?
KAYNAK:
Yeni Asır
|
GİRİŞ:
17.11.2025
saat ikonu 11:10
|
GÜNCELLEME:
17.11.2025
saat ikonu 11:19

'da Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) öğrencilerinin art arda yaşanan trajik olaylarda hayatlarını kaybetmesi herkesi tedirgin etti. Farklı zamanlarda ve birbirinden dehşet verici biçimlerde hayatını kaybeden 5 öğrenci, hem üniversite öğrencilerini hem de kenti derin bir endişeye sürükledi....

Gençlerin peş peşe trajik ölümü! Cinayet, kaza, intihar şüphesi... Aylar içinde 5 can gitti: ADÜ'de neler oluyor?

TRAKTÖRE SAPLANDILAR

Aydın Koçarlı’da 9 Mayıs’ta, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencileri Selim Ateş (24) ve Sıla Karabacak (20), dersten çıktıktan sonra il merkezine dönmek için motosiklete bindi. Bu sırada bahçesinden dönen ve Koçarlı yönüne ilerleyen Mesut Küçük’ün kullandığı traktör, karşıdan hızla gelen motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet traktöre ok gibi saplandı. Üç kişi de olay yerinde hayatını kaybetti. Tarla Bitkileri Bölümü öğrencisi Sıla Karabacak memleketi Manisa’da, Bahçe Bitkileri Bölümü öğrencisi Selim Ateş ise Yalova’da toprağa verildi.

Gençlerin peş peşe trajik ölümü! Cinayet, kaza, intihar şüphesi... Aylar içinde 5 can gitti: ADÜ'de neler oluyor?

BÜŞRA CİN GÖĞSÜNDEN VURULDU

Nazilli’de 30 Mart’ta bir evde göğsünden vurulmuş halde bulunan 24 yaşındaki Büşra Cin’in ölümü, kampüste yaşanan ilk büyük sarsıntıydı. Nazilli İİBF öğrencisi Büşra’nın ölümüyle ilgili tutuklanan sevgilisi Özcan Korkmaz hakkında hazırlanan iddianamede, “kadına karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Kriminal incelemelerde, Büşra’nın bitişik atışla vurulduğu, silahta ve Korkmaz’ın kıyafetlerinde atış artığı tespit edildi. Silah üzerinde hem Büşra’ya hem de Korkmaz’a ait DNA izleri bulundu. İddianamede Korkmaz’ın olay gecesi Büşra’ya attığı “Her şey bitti Büşra… Artık bitmiştir” mesajı dikkat çekti. Savcılık, delillerin intiharı desteklemediğini vurgularken, Korkmaz suçlamaları reddedip “Büşra’ya zarar vermedim” dedi.

Gençlerin peş peşe trajik ölümü! Cinayet, kaza, intihar şüphesi... Aylar içinde 5 can gitti: ADÜ'de neler oluyor?

TESLİME HANEDAN BAŞINDAN VURULDU

Efeler'de 7 Ağustos'ta ormanlık alanda başından vurulmuş halde bulunan 20 yaşındaki Teslime Hanedan'ın ölümü, olayın ilk anında "" olduğu sanıldı. Ancak soruşturma derinleştikçe, işin rengi değişti. Teslime'nin erkek arkadaşı Efehan Fidan tutuklandı. Fidan'ın evinde kitapları arasında bulunan, Teslime'nin kendi el yazısıyla yazdığı 20 Mart tarihli mektup, ortaya sarsıcı bir tablo çıkardı. Mektupta genç kız, yaşamının Aydın'a geldikten sonra nasıl kabusa döndüğünü anlatıyordu. "Bağımlı oldum... Sonra kuryelik yaptım. Güvendiğim insanlar bana işkence etti. Kimliğimi bile aldılar. Artık ben ben değilim. Neşemi, hayatımı elimden aldılar." Mektupta bazı kişilerin isimleri de geçerken, savcılık mektubun dosyasına ışık tutabileceğini değerlendiriyor.

Gençlerin peş peşe trajik ölümü! Cinayet, kaza, intihar şüphesi... Aylar içinde 5 can gitti: ADÜ'de neler oluyor?

MELİSA ŞENGÜL YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU

Aydın Efeler’de 11 Kasım’da, arkadaşlarıyla alkol alan 19 yaşındaki Melisa Şengül, ertesi sabah yatağında ölü bulundu. Evde yapılan incelemede kan veya darp izi tespit edilmedi. Melisa’nın saatlerce hareketsiz kaldığı, sabah kontrol edildiğinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Enerji içeceği–alkol karışımı ihtimali üzerinde durulurken, iki arkadaşı ifadeye alındı. Kesin ölüm nedeni otopsinin ardından netleşecek.

Gençlerin peş peşe trajik ölümü! Cinayet, kaza, intihar şüphesi... Aylar içinde 5 can gitti: ADÜ'de neler oluyor?
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
DSİ ekipleri dehşete düştü! Su borusu için kazdıkları yerden iskelet dolu küpler çıktı!
Resmi kayıtlarda var ama kendisi yok! Hayalet sokak, vatandaşları isyan ettirdi: "Bizi burada bulamadılar"
ETİKETLER
#trafik kazası
#aydın
#cinayet
#intihar
#Adnan Menderes Üniversitesi
#Öğrenci Ölümü
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.