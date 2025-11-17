Menü Kapat
17°
Yaşam
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

DSİ ekipleri dehşete düştü! Su borusu için kazdıkları yerden iskelet dolu küpler çıktı!

Denizli'de su borusu döşemek için açılan çukurda bulunan toprak küpün içerisinden insana ait olduğu düşünülen kemik parçaları çıktı. Yapılan incelemeler sonucunda kemiklerin yaklaşık 1500 yıllık olduğu düşünülürken bölgede yapılan yeni kazada 4 toprak küp daha bulundu.

Acıyapam'da bulunan Uçarı Mahallesi'nde tarımsal alanın sulanması için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DİS) tarafından boru döşeme çalışmaları sırasında ekipler yerden 2 metre derinlikte toprak küp buldu. Kırılan küpün içinden bir iskelet çıkması üzerine jandarma ekiplerine haber verildi. Bölge ekipler tarafından güvenlik çemberine alındı.

DSİ ekipleri dehşete düştü! Su borusu için kazdıkları yerden iskelet dolu küpler çıktı!

İNSAN KEMİKLERİ 1500 YILLIK ÇIKTI

Küp ve bulunan iskelette inceleme yapan Denizli Müze Müdürlüğü görevlileri, insana ait olduğunu belirledi. Milattan önce 1500 yılına ait olduğunu değerlendiren insan kemiklerinin bulunduğu bölgede kırılan küpün haricinde 4 küpün daha olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgede geniş çaplı kazı çalışması başlatıldı. Devam eden kazı ve incelemelerin tamamlanmasın ardından açıklama yapılacağı kaydedildi.

DSİ ekipleri dehşete düştü! Su borusu için kazdıkları yerden iskelet dolu küpler çıktı!
