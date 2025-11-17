DSİ ekipleri dehşete düştü! Su borusu için kazdıkları yerden iskelet dolu küpler çıktı!

Kategoriler
Denizli Acıyapam'da bulunan Uçarı Mahallesi'nde tarımsal alanın sulanması için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DİS) tarafından boru döşeme çalışmaları sırasında ekipler yerden 2 metre derinlikte toprak küp buldu. Kırılan küpün içinden bir iskelet çıkması üzerine jandarma ekiplerine haber verildi. Bölge ekipler tarafından güvenlik çemberine alındı.
Küp ve bulunan iskelette inceleme yapan Denizli Müze Müdürlüğü görevlileri, insana ait olduğunu belirledi. Milattan önce 1500 yılına ait olduğunu değerlendiren insan kemiklerinin bulunduğu bölgede kırılan küpün haricinde 4 küpün daha olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgede geniş çaplı kazı çalışması başlatıldı. Devam eden kazı ve incelemelerin tamamlanmasın ardından açıklama yapılacağı kaydedildi.