Kaçak kazıcılara suçüstü! 4 şüpheli ekipmanlarıyla yakalandı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde Odunpazarı ilçesinde kaçak kazı yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekiplerinin 'Anadolu Mirası Operasyonları' kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda gerçekleşen operasyonda 4 şüpheli şahıs kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Kazı alanında yapılan incelemelerde şüphelilere ait olduğu tespit edilen 1 jeneratör, 1 beton delici ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.