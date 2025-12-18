Menü Kapat
12°
TÜRK-İŞ asgari ücret teklifi 2026 açıklandı mı? Komisyona iletildi

TÜRK-İŞ asgari ücret teklifi 2026, bugünkü asgari ücret toplantısı öncesi gündem oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2026 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısı tamamlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplantı öncesinde sendikalarla yaptığı görüşmelerde iletilen talepleri komisyona aktaracağını söyledi. İşte TÜRK-İŞ asgari ücret teklifi ile ilgili detaylar…

TÜRK-İŞ asgari ücret teklifi 2026 açıklandı mı? Komisyona iletildi
2026 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi sürecinde ikinci kez toplandı. Toplantıda bakanlıklar ve tarafından hazırlanan komisyon üyeleriyle paylaşıldı.

TÜRK-İŞ asgari ücret teklifi 2026 açıklandı mı? Komisyona iletildi

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısı bugün saat 14.00’te başladı ve yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Saat 15.25 sularında sona eren toplantıda, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret için temel oluşturacak ekonomik veriler ele alındı.

TÜRK-İŞ asgari ücret teklifi 2026 açıklandı mı? Komisyona iletildi

Toplantıya Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlık etti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu temsilcileri, hazırladıkları rapor ve verileri komisyona sundu. Görüşmede herhangi bir rakam açıklanmadı.

TÜRK-İŞ asgari ücret teklifi 2026 açıklandı mı? Komisyona iletildi

TÜRK-İŞ ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ 2026

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikinci toplantı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, işçi kesiminin masada yer almamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Işıkhan, ve ’i ziyaret ederek iki konfederasyonun taleplerini aldığını belirtti.

TÜRK-İŞ asgari ücret teklifi 2026 açıklandı mı? Komisyona iletildi

Bakan Işıkhan, bu görüşmelerde iletilen talep ve teklifleri komisyona aktaracağını söyledi. Açıklamasında, şu aşamada ortada herhangi bir rakam bulunmadığını da dile getirdi. TÜRK-İŞ’in asgari ücret teklifi henüz kamuoyu ile paylaşılmış değil.

TÜRK-İŞ asgari ücret teklifi 2026 açıklandı mı? Komisyona iletildi

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret zammı için toplamda dört toplantı yapmayı planlıyor. Önceki yıllarda olduğu gibi üç ya da dört görüşmenin ardından kararın açıklanması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl komisyon, toplantılarını aralık ayı içinde tamamlamıştı. Bu yıl da benzer bir takvimin izlenmesi öngörülürken, kesin tarihlerin yapılacak toplantıların ardından netleşmesi bekleniyor.

TÜRK-İŞ asgari ücret teklifi 2026 açıklandı mı? Komisyona iletildi

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısının hangi tarihte yapılacağına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Süreçte bir sonraki toplantının tarihinin önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.

TÜRK-İŞ asgari ücret teklifi 2026 açıklandı mı? Komisyona iletildi

Geçen yıl komisyon, ilk toplantısını 10 Aralık’ta, ikinci toplantısını 16 Aralık’ta, üçüncü toplantısını 19 Aralık’ta ve dördüncü toplantısını 24 Aralık’ta gerçekleştirmişti. Bu yıl da benzer bir toplantı aralığı izlenebileceği değerlendiriliyor.

