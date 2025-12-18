Fil sürüsü köye saldırdı: 4 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da fil sürüsü, yol kenarında dinlendiği sırada bölge sakinleri sürünün yanına yaklaştı ve fotoğraf çekilmeye başladı. Fillerden biri kendisine çok yaklaşan 33 yaşındaki bir adamı yakaladı ve ezerek öldürdü.

GECE SAATLERİNDE KÖYÜ BASTILAR

Gecenin ilerleyen saatlerinde aynı sürünün başka köye girmesinin ardından fillerin yüksek sesinden korkanlar, evlerinden kaçmaya başladı. Çıkan kargaşada 40 ve 45 yaşlarındaki iki kadın, filler tarafından ezilerek hayatını kaybetti.

Fil sürüsünün sonrasında saldırdığı 35 yaşındaki motosiklet sürücüsü de yaşamını yitirdi.

Sürünün girdiği köylerde yaralananların da olduğu ve evlerin hasar gördüğü belirtildi.

SÜRÜ HALA KÖY YAKINLARINDA

Bölge yetkilileri, gruplar halinde gezinen sürünün 42 filden oluştuğunu aktardı.

Sürünün bölgede halen aktif olduğu, kolluk kuvvetlerinin bölgeye sevk edildiği kaydedildi.