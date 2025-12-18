Savaşlar, çatışmalar, gerilimler arttı, uzmanlardan uyarı geldi: Makarna, bulgur stoku yapın!

Dört senedir devam eden ve bir türlü barış sağlanamayan Rusya-Ukrayna Savaşı, Sudan'daki iç savaş, İsrail'in Gazze katliamları, Tayland ve Kamboçya arasındaki sınır çatışmaları, Afrika'daki silahlı çatışmalar ve Orta Doğu'da zaman zaman artan gerilimler derken dünyanın dört bir yanını ateş sardı.

AMAÇ PANİK OLUŞTURMAK DEĞİL ÖNLEM

Savaşların ve silahlı çatışmaların arttığı son zamanlara dikkat çeken uzmanlar, bu süreçte yaşanan gıda yoksunluğuna ve tedarik zincirlerinde yaşanan aksamalara vurgu yaparak uyarılarda bulundu.

Bu durumların artabilme ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten uzmanlar, olası savaş ve büyük kriz durumunda marketlere erişimin kısıtlanabileceğini, temel gıdalara ulaşımın zorlaşabileceğini ifade etti.

EN AZ BİRKAÇ HAFTA YETECEK DAYANIKLI YİYECEKLER

Olası senaryoları değerlendiren afet ve kriz yönetimi konusunda deneyimli uzmanlar, en az birkaç hafta yetebilecek şekilde dayanıklı, uzun sürede bozulmayan, dayanıklı gıda stoku yapılmasını önerdi.

AP News'in haberine göre, bu uyarılarının panik oluşturma amacı taşımadığına vurgu yapan uzmanlar, sadece tedbir amacıyla olduğunu belirtti. Uzmanlar dayanıklı gıda konusunda ise makarna, bulgur gibi örneklendirmeler yaptı. Gıda seçiminde uzun raf ömürlerinin, kolay pişirilmelerinin ve yüksek besin değerlerine sahip olunmasına dikkat edilmesi gerektiği belirtildi. Bunların yanı sıra pirinç, bakliyat, un, konserve gıdalar, yağ ve tuz gibi temel ürünlerin de stok listesinde yer alması tavsiye edildi.