Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Savaşlar, çatışmalar, gerilimler arttı, uzmanlardan uyarı geldi: Makarna, bulgur stoku yapın!

Dünyada her geçen gün artan savaşlar, çatışmalar ve jeopolitik gerilimler nedeniyle uzmanlardan uyarılar geldi. Olası kriz senaryolarını değerlendiren uzmanlar, uzun süre bozulmayan, örneğin makarna, bulgur gibi gıdaların evlere stok yapılması çağrısında bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Savaşlar, çatışmalar, gerilimler arttı, uzmanlardan uyarı geldi: Makarna, bulgur stoku yapın!
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
18.12.2025
saat ikonu 11:14
|
GÜNCELLEME:
18.12.2025
saat ikonu 11:14

Dört senedir devam eden ve bir türlü barış sağlanamayan , Sudan'daki iç savaş, İsrail'in Gazze katliamları, Tayland ve Kamboçya arasındaki sınır çatışmaları, Afrika'daki silahlı çatışmalar ve Orta Doğu'da zaman zaman artan gerilimler derken dünyanın dört bir yanını ateş sardı.

Savaşlar, çatışmalar, gerilimler arttı, uzmanlardan uyarı geldi: Makarna, bulgur stoku yapın!

AMAÇ PANİK OLUŞTURMAK DEĞİL ÖNLEM

Savaşların ve silahlı çatışmaların arttığı son zamanlara dikkat çeken uzmanlar, bu süreçte yaşanan gıda yoksunluğuna ve tedarik zincirlerinde yaşanan aksamalara vurgu yaparak uyarılarda bulundu.

Savaşlar, çatışmalar, gerilimler arttı, uzmanlardan uyarı geldi: Makarna, bulgur stoku yapın!

Bu durumların artabilme ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten uzmanlar, olası savaş ve büyük kriz durumunda marketlere erişimin kısıtlanabileceğini, temel gıdalara ulaşımın zorlaşabileceğini ifade etti.

Savaşlar, çatışmalar, gerilimler arttı, uzmanlardan uyarı geldi: Makarna, bulgur stoku yapın!

EN AZ BİRKAÇ HAFTA YETECEK DAYANIKLI YİYECEKLER

Olası senaryoları değerlendiren afet ve kriz yönetimi konusunda deneyimli uzmanlar, en az birkaç hafta yetebilecek şekilde dayanıklı, uzun sürede bozulmayan, dayanıklı gıda stoku yapılmasını önerdi.

Savaşlar, çatışmalar, gerilimler arttı, uzmanlardan uyarı geldi: Makarna, bulgur stoku yapın!

AP News'in haberine göre, bu uyarılarının panik oluşturma amacı taşımadığına vurgu yapan uzmanlar, sadece tedbir amacıyla olduğunu belirtti. Uzmanlar dayanıklı gıda konusunda ise makarna, bulgur gibi örneklendirmeler yaptı. Gıda seçiminde uzun raf ömürlerinin, kolay pişirilmelerinin ve yüksek besin değerlerine sahip olunmasına dikkat edilmesi gerektiği belirtildi. Bunların yanı sıra pirinç, bakliyat, un, konserve gıdalar, yağ ve tuz gibi temel ürünlerin de stok listesinde yer alması tavsiye edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump bunu da yaptı: 'Başkanlık Şöhret Yolu' üzerinde eski ABD liderlerine hakaretler
'Fransa'da darbe' videosu ortalığı karıştırdı: Macron'a 'neler oluyor?' mesajı yağdı, gerçek ortaya çıktı
ETİKETLER
#rusya-ukrayna savaşı
#Sudan İç Savaş
#Gazze Katliamı
#Silahlı Çatışmalar
#Gıda Yoksunluğu
#Kriz Yönetimi
#Dayanıklı Gıda
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.