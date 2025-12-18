Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

NATO’nun en güçlü orduları açıklandı! Türk askeri gücüyle yine tozu dumana kattı

Aralık 18, 2025 10:57
1
NATO’nun en güçlü orduları

Türkiye’nin 1952 yılında üye olduğu NATO’da günümüzde 32 ülke bulunuyor. Bu ülkeler olası bir savaş durumda güvenlik ve özgürlüğü korumak için bir araya geliyor. Hal böyle olunca da NATO üyelerinin orduları büyük bir önem taşıyor. Global Firepower tarafından hazırlanan listede Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı’nda (NATO) yer alan ülkelerin orduları sahip oldukları güçlere göre sıralandı. Türk askeri gücüyle yine tozu dumana kattı…

2
NATO’nun en güçlü orduları açıklandı! Türk askeri gücüyle yine tozu dumana kattı

2025 yılı sona ererken açıklanan NATO’nun en güçlü orduları listesi milyonların göğsünü kabarttı. Çünkü dünyanın en güçlü ülkelerinin yer aldığı listede Türk ordusu zirveyi zorladı. Özellikle sanayi açısından Avrupa’nın en güçlülerinden olan Almanya’dan bile üst sırada bulunan Türk askeri her zaman olduğu gibi tüm dikkatleri üzerine çekti…

3
NATO’nun en güçlü orduları açıklandı! Türk askeri gücüyle yine tozu dumana kattı

NATO’NUN EN GÜÇLÜ ORDULARI 2025

32 NUMARA İZLANDA

4
NATO’nun en güçlü orduları açıklandı! Türk askeri gücüyle yine tozu dumana kattı

31 NUMARA KARADAĞ

5
NATO’nun en güçlü orduları açıklandı! Türk askeri gücüyle yine tozu dumana kattı

30 NUMARA LÜKSEMBURG

6
NATO’nun en güçlü orduları açıklandı! Türk askeri gücüyle yine tozu dumana kattı

29 NUMARA KUZEY MAKEDONYA

7
NATO’nun en güçlü orduları açıklandı! Türk askeri gücüyle yine tozu dumana kattı

28 NUMARA ESTONYA

8
NATO’nun en güçlü orduları açıklandı! Türk askeri gücüyle yine tozu dumana kattı

27 NUMARA LETONYA

9
NATO’nun en güçlü orduları açıklandı! Türk askeri gücüyle yine tozu dumana kattı

26 NUMARA SLOVENYA

10
NATO’nun en güçlü orduları açıklandı! Türk askeri gücüyle yine tozu dumana kattı

25 NUMARA LİTVANYA

11
NATO’nun en güçlü orduları açıklandı! Türk askeri gücüyle yine tozu dumana kattı

24 NUMARA ARNAVUTLUK

12
NATO’nun en güçlü orduları açıklandı! Türk askeri gücüyle yine tozu dumana kattı

23 NUMARA HIRVATİSTAN

13
NATO’nun en güçlü orduları açıklandı! Türk askeri gücüyle yine tozu dumana kattı

22 NUMARA SLOVAKYA

14
NATO’nun en güçlü orduları açıklandı! Türk askeri gücüyle yine tozu dumana kattı

21 NUMARA BULGARİSTAN

15
NATO’nun en güçlü orduları açıklandı! Türk askeri gücüyle yine tozu dumana kattı

20 NUMARA BELÇİKA

16
NATO’nun en güçlü orduları açıklandı! Türk askeri gücüyle yine tozu dumana kattı

19 NUMARA MACARİSTAN

17
NATO’nun en güçlü orduları açıklandı! Türk askeri gücüyle yine tozu dumana kattı

18 NUMARA ÇEKYA

18
NATO’nun en güçlü orduları açıklandı! Türk askeri gücüyle yine tozu dumana kattı

17 NUMARA ROMANYA

19
NATO’nun en güçlü orduları açıklandı! Türk askeri gücüyle yine tozu dumana kattı

16 NUMARA FİNLANDİYA

20
NATO’nun en güçlü orduları açıklandı! Türk askeri gücüyle yine tozu dumana kattı

15 NUMARA DANİMARKA

21
NATO’nun en güçlü orduları açıklandı! Türk askeri gücüyle yine tozu dumana kattı

14 NUMARA PORTEKİZ

22
NATO’nun en güçlü orduları açıklandı! Türk askeri gücüyle yine tozu dumana kattı

13 NUMARA NORVEÇ

23
NATO’nun en güçlü orduları açıklandı! Türk askeri gücüyle yine tozu dumana kattı

12 NUMARA HOLLANDA

24
NATO’nun en güçlü orduları açıklandı! Türk askeri gücüyle yine tozu dumana kattı

11 NUMARA YUNANİSTAN

25
NATO’nun en güçlü orduları açıklandı! Türk askeri gücüyle yine tozu dumana kattı

10 NUMARA KANADA

26
NATO’nun en güçlü orduları açıklandı! Türk askeri gücüyle yine tozu dumana kattı

9 NUMARA İSVEÇ

27
NATO’nun en güçlü orduları açıklandı! Türk askeri gücüyle yine tozu dumana kattı

8 NUMARA POLONYA

28
NATO’nun en güçlü orduları açıklandı! Türk askeri gücüyle yine tozu dumana kattı

7 NUMARA İSPANYA

29
NATO’nun en güçlü orduları açıklandı! Türk askeri gücüyle yine tozu dumana kattı

6 NUMARA ALMANYA

30
NATO’nun en güçlü orduları açıklandı! Türk askeri gücüyle yine tozu dumana kattı

5 NUMARA İTALYA

31
NATO’nun en güçlü orduları açıklandı! Türk askeri gücüyle yine tozu dumana kattı

4 NUMARA TÜRKİYE

32
NATO’nun en güçlü orduları açıklandı! Türk askeri gücüyle yine tozu dumana kattı

3 NUMARA FRANSA

33
NATO’nun en güçlü orduları açıklandı! Türk askeri gücüyle yine tozu dumana kattı

2 NUMARA BİRLEŞİK KRALLIK

34
NATO’nun en güçlü orduları açıklandı! Türk askeri gücüyle yine tozu dumana kattı

1 ABD

