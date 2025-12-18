NATO’nun en güçlü orduları açıklandı! Türk askeri gücüyle yine tozu dumana kattı

Kategoriler
Türkiye’nin 1952 yılında üye olduğu NATO’da günümüzde 32 ülke bulunuyor. Bu ülkeler olası bir savaş durumda güvenlik ve özgürlüğü korumak için bir araya geliyor. Hal böyle olunca da NATO üyelerinin orduları büyük bir önem taşıyor. Global Firepower tarafından hazırlanan listede Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı’nda (NATO) yer alan ülkelerin orduları sahip oldukları güçlere göre sıralandı. Türk askeri gücüyle yine tozu dumana kattı…
2025 yılı sona ererken açıklanan NATO’nun en güçlü orduları listesi milyonların göğsünü kabarttı. Çünkü dünyanın en güçlü ülkelerinin yer aldığı listede Türk ordusu zirveyi zorladı. Özellikle sanayi açısından Avrupa’nın en güçlülerinden olan Almanya’dan bile üst sırada bulunan Türk askeri her zaman olduğu gibi tüm dikkatleri üzerine çekti…
32 NUMARA İZLANDA
31 NUMARA KARADAĞ
30 NUMARA LÜKSEMBURG
29 NUMARA KUZEY MAKEDONYA
28 NUMARA ESTONYA
27 NUMARA LETONYA
26 NUMARA SLOVENYA
25 NUMARA LİTVANYA
24 NUMARA ARNAVUTLUK
23 NUMARA HIRVATİSTAN
22 NUMARA SLOVAKYA
21 NUMARA BULGARİSTAN
20 NUMARA BELÇİKA
19 NUMARA MACARİSTAN
18 NUMARA ÇEKYA
17 NUMARA ROMANYA
16 NUMARA FİNLANDİYA
15 NUMARA DANİMARKA
14 NUMARA PORTEKİZ
13 NUMARA NORVEÇ
12 NUMARA HOLLANDA
11 NUMARA YUNANİSTAN
10 NUMARA KANADA
9 NUMARA İSVEÇ
8 NUMARA POLONYA
7 NUMARA İSPANYA
6 NUMARA ALMANYA
5 NUMARA İTALYA
4 NUMARA TÜRKİYE
3 NUMARA FRANSA
2 NUMARA BİRLEŞİK KRALLIK
1 ABD