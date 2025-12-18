7 kişi feci şekilde can vermişti! Parfüm fabrikası yangınında şoke eden detaylar: Kan donduran kaçış planı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 8 Kasım’da Ravive Kozmetik adlı iş yerinde meydana gelen patlamada, Hanım Gülek (65), Esma Dikan (65), Şengül Yılmaz (55), Tuncay Yıldız (48), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17) ve Cansu Esatoğlu (16) hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden şirket sahibi Kurtuluş Oransal ile şirket yetkilileri İsmail Oransal, Altay Ali Oransal, Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör, “Olası kastla öldürme” suçlamasıyla; Ali Osman A. ve Onay Y. ise “Suçluyu kayırma” suçlamasıyla tutuklandı. Şüpheliler H.E., G.B., Ö.A. ve Güven Demirbaş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FİRMA SAHİBİ KALK KRİZİ GEÇİRDİ

Soruşturma sürecinde tutuklanan firma sahibi Kurtuluş Oransal’ın, cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. Olay sonrası ihmali bulunduğu değerlendirilen SGK ve İŞKUR yetkilileri görevden uzaklaştırıldı.

İddianamede, 8 sanığın “Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar, 4 sanığın ise “Suçluyu kayırma” suçundan 5’er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Ayrıca Ümit Ç., Ünal A., Muhammet D., Seyfullah Ç., Güven D., Caner Özgür Y., Özcan Y. ve Özkan Y. hakkında “Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma”, Ali Osman A., Onay Y., Ömer A. ve Abdurrahman B. hakkında ise “Suçluyu kayırma” suçundan dava açılması talep edildi.

DENETİMDE SİGORTASIZLARI EVE GÖNDERMİŞLER

İddianamede ifadesi yer alan işçilerden Keriman Miskin, 4 yıldır çalıştığı iş yerinde hiçbir eğitim almadığını ve koruyucu kıyafet verilmediğini belirterek, "İşletmede resmi bir sorumlu yoktu. Sigorta denetimine sadece bir kez gelindi. Bu denetimde de iş yeri sahibi Kurtuluş Oransal, yalnızca sigortası olanların kalmasını söyleyerek, benim gibi sigortası olmayan tüm çalışanları evine gönderdi. Maaşlarımız elden veriliyordu" dedi.

KAN DONDURAN KAÇIŞ PLANI

İddianamenin en çarpıcı bölümlerinden biri ise şüphelilerin kaçış planına dair detaylara yer verilmesi oldu. Şüpheli Onay Y. ifadesinde, Ali Osman A'nın kendisini arayarak, "Olanları duydun mu? Benim yeğenler bir olaya karışmışlar" dediğini ve onları misafir edip edemeyeceğini sorduğunu belirtti.

Bu görüşme üzerine Ömer A. isimli kişiyi arayarak 1 haftalık ev ayarlamasını istediğini anlatan Y., daha sonra Tekirdağ'da İsmail Oransal, Altay Ali Oransal ve Abdurrahman Bayat ile buluştuğunu söyledi. Eve girdikten sonra televizyonda "Kocaeli'de patlama" başlıklı haberleri gördüğünü ifade eden Y., bunun üzerine Ali Osman A'yı görüntülü aradığını kaydetti.

"SUÇU BABALARI ÜSTLENECEK"

Y., Ali Osman A'nın görüşme sırasında kendisine şunları söylediğini iddia etti:

"Canlarını sıkmasınlar, rahat olsunlar. Onları çok sağlam bir şekilde karşıya geçireceğiz. Maddi imkanımız ve gücümüz var. En kötü ihtimalle biz avukatları devreye sokacağız, suçu babaları üstlenecek. Onlara bir şey olmayacak. Bu konuşmalarımı yeğenlerime ilet"