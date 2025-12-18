Menü Kapat
Ev alacaklar dikkat! Konut kredisi dibi gördü: İşte 2 milyon liranın geri ödemesi

Aralık 18, 2025 10:39
1
konut kredisi faizi

Merkez Bankası'nın politika faizini 150 baz puan indirimle yüzde 39.50'den yüzde 38'e çekti. Bu faiz indirimi yavaş yavaş tüketici kredilerine de yansımaya başladı. Peki konut kredisinde en düşük faiz oranı hangi bankada?

2
konut kredilerinde düşüş

Katıldığı bir televizyon kanalında konuşan Mali Müşavir Mustafa Genç, konut kredilerinde düşüşün başladığını söyledi. "TCMB faiz kararının ardından Ziraat Bankası, konut kredisi faizlerini 'Konut Kredisi Ürün Paketi' kapsamında yüzde 2.69'dan yüzde 2,49'a çekti" dedi.
 

3
vadeli kredi

Genç, "Örneğin, daha önce yüzde 2.65 oran kullandıran bir kamu bankasında 1 milyon liralık, 120 ay (10 yıl) vadeli kredinin aylık taksit tutarı 27.700,65 TL iken, toplam geri ödemesi 3.354.838 TL idi. Yüzde 2.75 oranla kredi veren özel bir bankanın ise aylık taksit tutarı yaklaşık 33.000 TL, toplam geri ödemesi ise 4 milyon TL civarında seyrediyordu. Katılım bankalarının da oranları düşmeye başladı" diyerek örnek bir hesaplama yaptı.
 

4
2 milyon lira konut kredisi

Peki 2 milyon lira konut kredisi çeken bir tüketicinin ödeyeceği miktar ne kadar olacak? İşte 10 yıl vadeli kredi hesaplaması...
 

5
Ziraat Bankası – Konut Kredisi

ZİRAAT BANKASI – KONUT KREDİSİ

Faiz: %2,49 

Aylık ödeme: 52.546 TL 

Toplam geri ödeme: 6.328.128 TL

 

6
Akbank – İlk Evim Konut Kredisi

AKBANK – İLK EVİM KONUT KREDİSİ

Faiz: %2,65
Aylık ödeme: 55.401 TL
Toplam geri ödeme: 6.672.515 TL

7
Halkbank – Konut Kredisi

HALKBANK – KONUT KREDİSİ

Faiz: %2,69
Aylık ödeme: 56.121 TL
Toplam geri ödeme: 6.757.128 TL
 

8
QNB – Konut Kredisi

QNB – KONUT KREDİSİ

Faiz: %2,69
Aylık ödeme: 56.121 TL
Toplam geri ödeme: 6.755.893 TL
 

9
Garanti BBVA – Konut Kredisi

GARANTİ BBVA – KONUT KREDİSİ

Faiz: %2,75
Aylık ödeme: 57.206 TL
Toplam geri ödeme: 6.902.080 TL
 

10
İş Bankası – Ev Kredisi Kampanyası

İŞ BANKASI – EV KREDİSİ KAMPANYASI

Faiz: %2,79
Aylık ödeme: 57.932 TL
Toplam geri ödeme: 6.974.417 TL

11
