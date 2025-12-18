Ev alacaklar dikkat! Konut kredisi dibi gördü: İşte 2 milyon liranın geri ödemesi

Genç, "Örneğin, daha önce yüzde 2.65 oran kullandıran bir kamu bankasında 1 milyon liralık, 120 ay (10 yıl) vadeli kredinin aylık taksit tutarı 27.700,65 TL iken, toplam geri ödemesi 3.354.838 TL idi. Yüzde 2.75 oranla kredi veren özel bir bankanın ise aylık taksit tutarı yaklaşık 33.000 TL, toplam geri ödemesi ise 4 milyon TL civarında seyrediyordu. Katılım bankalarının da oranları düşmeye başladı" diyerek örnek bir hesaplama yaptı.

