Elon Musk bunu görünce çıldıracak: Starship'in "ikizi" Çin'den çıktı!

Milyarder girişimci Elon Musk'ın şirketi, halen geliştirme aşamasında olan ve devasa boyutlarıyla dikkat çeken Starship roketi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Çok sayıda patlamaya sahne olan test süreçleri devam ediyor. Roketin tek parça halinde fırlatılıp güvenli bir şekilde yere inmesi ise henüz tam anlamıyla başarılabilmiş değil.

Yaşanan zorluklar ise Çinli şirketlerin SpaceX'in konseptini açıkça kopyalamasına engel olmuyor. Ars Technica tarafından paylaşılan rapora göre, Çin merkezli firmalar, Musk'ın tasarımını kendi projelerine uyarlamakta hiçbir sakınca görmüyor.

"YILDIZ GEMİSİ"NE ÇİNLİ İKİZ GELİYOR

Devlete ait yayın organı China.com'da yer alan bilgilere göre, "Beijing Leading Rocket Technology" adlı şirket, geliştirdiği yeni araca "Xingzhou-1" adını verdi. İsim, Türkçe'ye çevrildiğinde "Starship-1" veya "Yıldız Gemisi-1" anlamına geliyor.

Ortaya çıkan görseller incelendiğinde, aracın genel oranlarından Super Heavy iticisini ve Starship uzay aracını yere yönlendirmek için tasarlanan ızgara kanatçıklara kadar, SpaceX'in tasarımıyla neredeyse birebir aynı olduğu görülüyor.

Konuyla ilgili bir paylaşım yapan gazeteci Andrew Jones, durumu şu sözlerle özetledi: "Henüz çok erken aşamada, sadece kavramsal iddialar var ancak 2027'de ilk uçuşu yapmayı hedefliyorlar. Çılgınca."

"CHOPSTICK" KOLLARI BİLE KOPYALANDI

SpaceX'in tasarımını kopyalayan tek firma BLRT değil. Cosmoleap adlı bir başka Çinli startup, konsepti o kadar detaylı bir şekilde kopyalamış ki, fırlatma kulesinde roketi yakalamak için kullanılan ve "chopstick" olarak bilinen kollar dahi tasarımlarda kendine yer buldu.

Astronstone isimli ayrı bir firma ise teknik yaklaşımını tamamen Elon Musk'ın SpaceX'i ile uyumlu hale getirdiğini, ancak bunu daha küçük ölçekte yapacağını duyurdu. Hatta Çin'in ulusal uzay yetkililerinin bir yıl önce sergilediği ağır yük roketi, aerodinamik kapaklarına ve "iki aşamalı, tamamen yeniden kullanılabilir" yapısına kadar Starship ile benzerlikler taşıyordu.

KAĞIT ÜZERİNDE HARİKA, GERÇEKTE ZORLU

Göz alıcı çizimlerin gerçeğe dönüşmesi söz konusu olduğunda ise Çin'in önünde katetmesi gereken uzun bir yol bulunuyor.

Özellikle yeniden kullanılabilir roket teknolojisinde yaşanan zorluklar, geçtiğimiz günlerde somut bir örnekle gözler önüne serildi. Çinli özel uzay şirketi LandScape, Falcon 9 benzeri Zhuque-3 roket iticisini fırlatıp indirmeyi denedi ancak araç ilk yörünge testinde patladı.

Kaldı ki projenin benzeri görülmemiş ölçeği göz önüne alındığında, bizzat SpaceX bile 150 metrik ton yükü tek seferde uzaya göndermeyi hedefleyen devasa Starship'i güvenilir bir platforma dönüştürmekte zorlanıyor.