Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Elon Musk bunu görünce çıldıracak: Starship'in "ikizi" Çin'den çıktı!

Falcon 9 başarısının ardından Starship üzerinde çalışan Elon Musk, Çinli rakiplerinin "kopyala-yapıştır" stratejisiyle karşı karşıya. Çinli uzay şirketleri, henüz geliştirme aşamasındaki Starship roketinin tasarımını ve teknik özelliklerini kopyalamaya başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
18.12.2025
saat ikonu 10:38
|
GÜNCELLEME:
18.12.2025
saat ikonu 10:38

Milyarder girişimci 'ın şirketi, halen geliştirme aşamasında olan ve devasa boyutlarıyla dikkat çeken Starship roketi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Çok sayıda patlamaya sahne olan test süreçleri devam ediyor. Roketin tek parça halinde fırlatılıp güvenli bir şekilde yere inmesi ise henüz tam anlamıyla başarılabilmiş değil.

Yaşanan zorluklar ise Çinli şirketlerin 'in konseptini açıkça kopyalamasına engel olmuyor. Ars Technica tarafından paylaşılan rapora göre, merkezli firmalar, Musk'ın tasarımını kendi projelerine uyarlamakta hiçbir sakınca görmüyor.

Elon Musk bunu görünce çıldıracak: Starship'in "ikizi" Çin'den çıktı!

"YILDIZ GEMİSİ"NE ÇİNLİ İKİZ GELİYOR

Devlete ait yayın organı China.com'da yer alan bilgilere göre, "Beijing Leading Rocket Technology" adlı şirket, geliştirdiği yeni araca "Xingzhou-1" adını verdi. İsim, Türkçe'ye çevrildiğinde "-1" veya "Yıldız Gemisi-1" anlamına geliyor.

Ortaya çıkan görseller incelendiğinde, aracın genel oranlarından Super Heavy iticisini ve Starship uzay aracını yere yönlendirmek için tasarlanan ızgara kanatçıklara kadar, SpaceX'in tasarımıyla neredeyse birebir aynı olduğu görülüyor.

Konuyla ilgili bir paylaşım yapan gazeteci Andrew Jones, durumu şu sözlerle özetledi: "Henüz çok erken aşamada, sadece kavramsal iddialar var ancak 2027'de ilk uçuşu yapmayı hedefliyorlar. Çılgınca."

Elon Musk bunu görünce çıldıracak: Starship'in "ikizi" Çin'den çıktı!

"CHOPSTICK" KOLLARI BİLE KOPYALANDI

SpaceX'in tasarımını kopyalayan tek firma BLRT değil. Cosmoleap adlı bir başka Çinli startup, konsepti o kadar detaylı bir şekilde kopyalamış ki, fırlatma kulesinde roketi yakalamak için kullanılan ve "chopstick" olarak bilinen kollar dahi tasarımlarda kendine yer buldu.

Astronstone isimli ayrı bir firma ise teknik yaklaşımını tamamen Elon Musk'ın SpaceX'i ile uyumlu hale getirdiğini, ancak bunu daha küçük ölçekte yapacağını duyurdu. Hatta Çin'in ulusal uzay yetkililerinin bir yıl önce sergilediği ağır yük roketi, aerodinamik kapaklarına ve "iki aşamalı, tamamen yeniden kullanılabilir" yapısına kadar Starship ile benzerlikler taşıyordu.

Elon Musk bunu görünce çıldıracak: Starship'in "ikizi" Çin'den çıktı!

KAĞIT ÜZERİNDE HARİKA, GERÇEKTE ZORLU

Göz alıcı çizimlerin gerçeğe dönüşmesi söz konusu olduğunda ise Çin'in önünde katetmesi gereken uzun bir yol bulunuyor.

Özellikle yeniden kullanılabilir roket teknolojisinde yaşanan zorluklar, geçtiğimiz günlerde somut bir örnekle gözler önüne serildi. Çinli özel uzay şirketi LandScape, Falcon 9 benzeri Zhuque-3 roket iticisini fırlatıp indirmeyi denedi ancak araç ilk yörünge testinde patladı.

Kaldı ki projenin benzeri görülmemiş ölçeği göz önüne alındığında, bizzat SpaceX bile 150 metrik ton yükü tek seferde uzaya göndermeyi hedefleyen devasa Starship'i güvenilir bir platforma dönüştürmekte zorlanıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Uzayda korkutan yakınlaşma: Starlink uydusu ile Çin roketi çarpışmanın eşiğinden döndü
ETİKETLER
#Teknoloji
#çin
#elon musk
#spacex
#starship
#Kozmos
#Rocket
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.