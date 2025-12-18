Menü Kapat
Benim Sayfam
 Hüseyin Bahcivan

Uyuşturucudan gözaltına alınan ünlüler hangileri? Uyuşturucudan hangi ünlüler aranıyor?

Uyuşturucu operasyonu kapsamda gözaltına alınan ünlülerin isimleri açıklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bugün 4 ünlü gözaltına alınırken, yurt dışında oldukları tespit edilen 3 ünlü isim hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. 3 ünlü ismin ise adresinde bulunmadığı açıklandı. Vatandaşlar tarafından uyuşturucudan gözaltına alınan ünlülerin hangileri olduğu merak ediliyor. Uyuşturucudan hangi ünlülerin arandığı ve gözaltına alındığı belli oldu.

Uyuşturucudan gözaltına alınan ünlüler hangileri? Uyuşturucudan hangi ünlüler aranıyor?
Haber Merkezi
18.12.2025
18.12.2025
kapsamında gözaltına alınan ve aranan belli oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bugün İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 4 ünlü isim gözaltına alınırken, 3 ünlü ismin ise adresinde bulunmadığı belirtildi. Yurt dışında olduğu tespit edilen 3 ünlü hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı. Yapılan operasyonda bir ünlü ismin evinde yapılan aramada 5 gram , esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Vatandaşlar tarafından uyuşturucudan gözaltına alınan ünlüler hangileri, hangi ünlüler aranıyor sorularının cevapları araştırılıyor.

Uyuşturucudan gözaltına alınan ünlüler hangileri? Uyuşturucudan hangi ünlüler aranıyor?

UYUŞTURUCUDAN GÖZALTINA ALINAN ÜNLÜLER HANGİLERİ?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından İstanbul'un Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'taki 7 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda haklarında kararı bulunan İrem Sak, Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız ve Aleyna Tilki gözaltına alındı.

Şüpheli Mümine Senna Yıldız'ın evinde yapılan aramada 5 gram esrar ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Uyuşturucudan gözaltına alınan ünlüler hangileri? Uyuşturucudan hangi ünlüler aranıyor?

UYUŞTURUCUDAN HANGİ ÜNLÜLER ARANIYOR?

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda adreslerinde bulunmayan Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şenözlü'yü ise arama çalışmaları sürüyor. Yurt dışında oldukları tespit edilen Şevval Şahin, Şeyma Subaşı, ve Mert Vidinli hakkında ise yakalama kararı çıkartıldığı açıklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"1-İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/219794 CBS sayılı soruşturma dosyasına istinaden kamuoyuna tarafından tanınan ünlü kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edilmiştir.

2-Bu kapsamda aşağıda isimleri yazılı kişiler ile ilgili olarak (Şahısların evlerinde arama icra edilmiştir İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 18.12.2025 tarihinde saat:07:00’dan itibaren;

Sarıyer ilçesi (2 Adres)

Eyüp, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt (5) Adres
olmak üzere toplam (7) adreste (7) şüpheliye yönelik olarak arama faaliyeti icra edilmiştir .

3-Şüpheli Mümine Senna YILDIZ isimli şahsın evinde yapılan aramada (5) gram esrar, esrar öğütme aparatı ele geçirilmiş olup; gözaltı kararı bulunan şüphelilerin durumu aşağıda belirtilmiştir.

Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden;

YAKALANANLAR;

İrem SAK

Danla BİLİÇ

Mümmine Senna YILDIZ

Aleyna TİLKİ

Adresinde BULUNAMAYANLAR;

Melisa DÖNGEL

Yusuf GÜNEY

Cihan ŞENSÖZLÜ"

