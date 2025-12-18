Süper Lig'in en değerli takımı belli oldu! İşte Süper Lig'in en çok değer kazanan takımı

Kategoriler
Trendyol Süper Lig'in en değerli takımları belli oldu. En çok değer kazanan ve değer kaybeden takımlar listesi tekrar güncellendi.
Trendyol Süper Lig'de ilk yarının bitmesine çok az kaldı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray başta olmak üzere Süper Lig’in bütün takımlarının değeri tekrar güncellendi. Transfermarkt’teki verilerine göre bazı oyuncu ve takımlar değer kazanırken bazıları değer kaybıyla şaşırttı.
En çok değer kazanan oyuncu Trabzonspor'dan Christ Inao Oulaï olurken, en fazla değer kaybı yaşayan isim yine Trabzonspor'dan André Onana oldu. Takımlar baz alındığında Göztepe büyük bir yükseliş gösterirken en sert düşüşü ise Fenerbahçe yaşadı. İşte takımların güncel değerleri...
18 – Kasımpaşa (19 milyon Euro)
17 – Karagümrük (19 milyon Euro)
16 – Kayserispor (21 milyon Euro)
15 – Gençlerbirliği (24 milyon Euro)
14 – Konyaspor (26 milyon Euro)
13 – Alanyaspor (27 milyon Euro)
12 - Eyüpspor (27 milyon Euro)
11 – Kocaelispor (27 milyon Euro)
10 - Antalyaspor (28 milyon Euro)
9 – Gaziantep FK (31 milyon Euro)
8 – Göztepe (39 milyon Euro)
7 – Rizespor (43 milyon Euro)
6 – Samsunspor (55 milyon Euro)
5 – Başakşehir FK (71 milyon Euro)
4 – Trabzonspor (106 milyon Euro)
3 – Beşiktaş (154 milyon Euro)
2 – Fenerbahçe (271 milyon Euro)
1 – Galatasaray (290 milyon Euro)