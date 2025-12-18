Süper Lig'in en değerli takımı belli oldu! İşte Süper Lig'in en çok değer kazanan takımı

En çok değer kazanan oyuncu Trabzonspor'dan Christ Inao Oulaï olurken, en fazla değer kaybı yaşayan isim yine Trabzonspor'dan André Onana oldu. Takımlar baz alındığında Göztepe büyük bir yükseliş gösterirken en sert düşüşü ise Fenerbahçe yaşadı. İşte takımların güncel değerleri...