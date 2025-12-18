New York’tan Ankara’ya tarihi dönüş! Nadir eserler Türkiye'ye iade edildi

Boubon kökenli anıtsal bronz İmparator Heykeli ve farklı uygarlıklara ait nadir eserler, ABD’deki bilimsel ve hukuki süreçlerin ardından Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne teslim edildi. Roma, Urartu ve Lidya dönemlerine uzanan bu eserlerle birlikte Boubon kökenli iade edilen eser sayısı 18’e, insan boyundan büyük imparator heykelleri ise 6’ya ulaştı.

"NEW YORK’TAN TÜRKİYE’YE UZANAN YOLCULUĞUNU TAMAMLADI"

Bakan Ersoy yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Boubon kökenli anıtsal bronz İmparator Heykeli, Roma dönemine ait Demosthenes portresi ile Urartu ve Lidya uygarlıklarına ait eserlerin de aralarında bulunduğu kültür varlıklarımız New York’tan Türkiye’ye uzanan yolculuğunu tamamladı.

Başmelek Mikail tasvirli mermer sütun başının da yer aldığı bu eserler, ABD’deki Metropolitan Sanat Müzesi’nden iadesi sağlanarak Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne teslim edildi.

Yürütülen bilimsel ve hukuki çalışmalar sonucunda, bu toprakların mirası olan eserleri anavatanına yeniden kavuşturmuş olduk.

Kültürel mirasımızın korunması ve ait olduğu topraklara dönmesi için uluslararası iş birliği içinde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Bu süreçte emeği geçen herkese ve özellikle @kulturvarliklarimuzeler ekiplerimize teşekkür ediyorum.