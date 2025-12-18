Menü Kapat
Ekonomi
Editor
 Bengü Sarıkuş

Asya Kalkınma Bankası'ndan Türkiye'ye dev kredi: Toplam miktar 1 milyar doları aştı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin, Asya Kalkınma Bankasından (AKB) 6 Şubat 2023 tarihli depremlerden etkilenen ihracatçılar için 500 milyon avro, bölgenin toparlanma sürecine yönelik de 150 milyon avro ve 150 milyon dolar finansman temin ettiğini duyurdu.

AA
18.12.2025
10:08
18.12.2025
10:15

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, 'de birçok sektörde 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin yol açtığı hasarların giderilmesi ve bölgenin yeniden imar ve inşasına yönelik çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Çalışmalar kapsamında, uluslararası kuruluşlardan uygun koşullu ve uzun vadeli dış teminine yönelik girişimler de kararlılıkla sürdürülüyor.

Asya Kalkınma Bankası'ndan Türkiye'ye dev kredi: Toplam miktar 1 milyar doları aştı!

Bu çerçevede, deprem bölgesinde faaliyet gösteren ihracatçı firmaların finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Türkiye İhracat Kredi Bankasına kullandırılmak üzere, AKB'den 500 milyon avro finansman sağlandı.

Ayrıca, depremler sonrasında toparlanma sürecini desteklemek, yatırımlarını finanse etmek ve uygun maliyetli kapasite artırıcı kaynak sağlamak amacıyla Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasına kullandırılmak üzere AKB'den 150 milyon avro ve 150 milyon dolar finansman temin edildi.

8,4 MİLYAR DOLAR DIŞ FİNANSMAN

Böylece, 12 Kasım 2025'te İller Bankasına sağlanan 150 milyon avroluk finansman da dahil AKB'den Bakanlık aracılığıyla bugüne kadar alınan finansman yaklaşık 1 milyar dolar oldu. Bu kredilerle birlikte Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeler için 2023 yılından bu yana yaklaşık 8,4 milyar dolar dış finansman sağlandı.

Asya Kalkınma Bankası'ndan Türkiye'ye dev kredi: Toplam miktar 1 milyar doları aştı!

FİNANSMAN DESTEĞİ YOLDA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, diğer alanlardakiler de dahil olmak üzere Bakanlığının çalışmalarıyla bu yıl içinde 16,5 milyar dolarlık uygun koşullu dış finansman temin edildiğini belirterek şunları kaydetti:

"Bu kaynakla birlikte Türkiye, ekonomi programına duyulan güvenin de katkısıyla dış finansman miktarında tüm zamanların rekorunu kırdı. Söz konusu dış finansman, depremden etkilenen bölgelerde ekonomik faaliyetlerin canlandırılmasına, sürdürülebilir büyümenin desteklenmesine ve üretim kapasitesinin güçlendirilmesine önemli katkı sağlayacak. Deprem bölgesinin yaralarını sarmaya devam ediyoruz. Depremden etkilenen işletmelerimiz ve bölgenin kalkınması için uzun vadeli ve uygun koşullu dış kaynakları temin etmeyi sürdüreceğiz."

