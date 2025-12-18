Yüksek emekli maaşı için 5 altın kural: Aylığınız yüzde 30 artabilir

2026 YILI İÇİN KATSAYI BELLİ Mİ?

Henüz enflasyon ve büyüme açıklanmadığı için tahmini hesaplama yapılabilir. Buna göre 2025 yılı enflasyonu tahmini OVP'de yüzde 28.5, büyüme tahmini ise yüzde 4 olmuştu. Bu rakamlara göre 2026 yılı için güncelleme katsayısı hesabı şöyle çıkacak:

28.5 + 1.2/ 100 +1 = 1.2970

ZAMLAR İÇİN DE KATSAYI HESAPLANIYOR MU?

Zamlar için de katsayı hesaplaması şu formülle belirleniyor:

OCAK VE TEMMUZ AYLARINDA YAPILAN ARTIŞLAR (kümülatif) / 100+1

35.06/100 +1 = 1.3506

