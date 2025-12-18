Jake Paul Anthony Joshua maçı ne zaman, saat kaçta TSİ? Boks maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

Dünyanın her yerinden takip edilen Jake Paul Anthony Joshua maçı için bekleyiş devam ediyor. Nefes kesen boks maçının Türkiye ile saat kaçta başlayacağı da netleşti. Belirlenen para ödülünü alacak olan kişi heyecanla bekleniyor.

JAKE PAUL ANTHONY JOSHUA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milyonların beklediği boks maçının tarihi duyuruldu. Anthony Joshua – Jake Paul karşılaşmasının küresel yayın hakları Netflix tarafından satın alınırken maç saatinde binlerce kişi karşılaşmayı canlı olarak takip edecek. Netflix üzerinden yayınlanacak olan müsabaka ABD saatiyle 19 Aralık Cuma gecesi başlayacak.

JAKE PAUL ANTHONY JOSHUA MAÇI TÜRKİYE SAATİ İLE KAÇTA BAŞLIYOR?

Dünyanın heyecanla beklediği boks maçının Türkiye saati 20 Aralık Cumartesi sabahı saat 06.30 olarak belirlendi. Amerika Birleşik Devletleri'nde 19 Aralık Cuma gecesi başlayacak olan maç ülkemizde cumartesi sabahı 06.30'da izlenecek.

JAKE PAUL ANTHONY JOSHUA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

İki dünya ağır siklet şampiyonluğu bulunan Anthony Joshua ve Jake Paul karşı karşıya gelecek. Nefes kesen boks maçını canlı izlemek isteyenler için sevindiren haber geldi. Müsabaka Netflix ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Binlerce kişi cumartesi sabahı boks maçını canlı olarak takip edecek. Müsabaka, Türkiye saatiyle 20 Aralık Cumartesi günü sabaha karşı saat 06.30’da başlayacak.