Cristiano Ronaldo ile Suudi Arabistan keşfi devam ediyor

Suudi Arabistan’ın küresel turizm markası Saudi, Welcome to Arabia, Cristiano Ronaldo’nun başrolünde yer aldığı kampanyasının ikinci videosunu yayınladı.



Yeni film ve içeriklerde Ronaldo, bu kez futbolun ötesine geçen deneyimlere odaklanarak Suudi Arabistan’ın farklı dünyalarını keşfediyor.



Yayınlanan kampanya filminde Ronaldo, “Yine futbol için geldim ama daha fazlası için kaldım” sözleriyle başladığı anlatımda, futbolun ötesinde Suudi Arabistan’ın sunabileceği tüm zenginlikleri keşfetmenin enerjisini paylaşıyor. Videoda futbolun yanı sıra yıl boyunca düzenlenen dünya çapında spor, kültür ve eğlence etkinliklerine dikkat çekilerek ülkenin; enerji dolu atmosferi, canlı etkinlik takvimi ve global deneyim fırsatlarıyla izleyiciyi keşfetmeye davet ettiği vurgulanıyor. Ronaldo’nun bu samimi mesajı, kampanyanın ziyaretçileri hem spor hem de çok daha geniş yaşam deneyimlerini keşfetmeye çağıran ana temasını güçlendiriyor





Kızıldeniz’in el değmemiş maviliklerinden AlUla’nın zamana meydan okuyan antik mirasına; Cidde’nin sahil kültüründen Riyad’ın global spor ve eğlence sahnesine uzanan bu yolculuk, Suudi Arabistan’ın tek bir seyahatte birden fazla deneyim sunan çok yönlü yapısını vurguluyor. Kampanyanın ikinci fazı, ülkenin yalnızca bir spor destinasyonu değil; doğa, kültür, tarih ve modern yaşamın buluştuğu bir keşif noktası olduğunu güçlü bir şekilde ortaya koyuyor.



Cristiano Ronaldo’nun “Burada bulduklarım oyunun çok ötesindeydi” sözleriyle özetlenen kampanya, Suudi Arabistan’ın yalnızca bir spor destinasyonu değil; yıl boyunca ziyaret edilebilen, çok yönlü ve ilham verici bir seyahat noktası olduğunu vurguluyor.