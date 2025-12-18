Menü Kapat
12°
 Dilek Ulusan

Ferdi Aydın'dan Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter için şoke eden suçlama! “Annesi daha morgdayken…”

Arabesk müziğinin sevilen ismi Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın, Tuğberk Yağız Gülter hakkında gündemi sarsacak iddialar ortaya attı. Ferdi Aydın, Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in olayların hemen ardından film yapımcılarıyla görüştüğünü, 50 milyon TL karşılığında bir proje pazarlığı yaptığını ve Güllü'nün özel eşyaları ile sahne kıyafetlerini sattığını iddia etti.

KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
18.12.2025
11:01
|
GÜNCELLEME:
18.12.2025
11:28

Güllü'nün ölümünün ardından ilk olarak Tuğyan Ülkem Gülter'den şikayetçi olarak elindeki yazışmaları savcılığa veren Ferdi Aydın bu sefer ise Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter için harekete geçti.

GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜ SONRASI OĞLUYLA İLGİLİ İDDİALAR 'PES' DEDİRTTİ

Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında kızı Tuğyan Ülkem Gülter, “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanırken, Ferdi Aydın bu sefer ise Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter hakkında çok konuşulacak iddialarda bulundu.

Ferdi Aydın'dan Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter için şoke eden suçlama! “Annesi daha morgdayken…”

Sanatçı Güllü’nün eski patronu Ferdi Aydın, Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in annesinin vefatının ardından film yapımcılarıyla görüştüğünü, 50 milyon TL’lik pazarlık yaptığını ve Güllü’ye ait sahne kıyafetlerini sattığını ileri sürerek vesayet talebinde bulundu.

Ferdi Aydın'dan Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter için şoke eden suçlama! “Annesi daha morgdayken…”

Ferdi Aydın, Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter için “Anneni morgda görmeden evin camını kırıp içeri giriyorsan, bu işten haberin vardır. Ya evi toparlamaya gittin ya da evdeki altınları almaya gittin” ifadelerini kullandı.

Ferdi Aydın'dan Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter için şoke eden suçlama! “Annesi daha morgdayken…”

Aydın ayrıca, olayın kamuoyunda geniş yankı uyandırdığı bir dönemde Tuğberk Yağız Gülter’in film yapımcılarıyla temas kurduğunu öne sürerek, “Ortalık bu kadar karışıkken film şirketleriyle görüşmüş. 50 milyon TL karşılığında bir film için pazarlık yaptı. Güllü ablanın 4 parça kıyafetini de sattı” dedi.

FERDİ AYDIN "BU ORGANİZE BİR SUÇ"

Ferdi Aydın, olayın münferit olmadığını savunarak daha ağır iddialarda bulundu. Aydın, “Sultan’ın da tutuklanması gerektiğini düşünüyorum. Bu en az 7-8 kişinin bildiği ve tasarladığı bir . Aileden vekalet istiyorum. Vesayetin bana verilmesi gerekiyor” dedi.

