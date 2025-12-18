Gözaltına alınan Aleyna Tilki'nin avukatından açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında, Aleyna Tilki, Danla Biliç ve İrem Sak gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra Sarıyer’de bulunan İstanbul Jandarma İl Komutanlığına getirilen Aleyna Tilki’nin avukatı Ayşegül Mermer basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

UYUŞTURU SORUŞTURMASINDA GÖZALTINA ALINAN ALEYNA TİLKİ'NİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Aleyna Tilki’nin avukatı Ayşegül Mermer, "Müvekkilim Aleyna Tilki, bugün bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır. Şuanda edindiğim bilgilere göre evde yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştır. Şuan için size verebileceğim başka teyitli ve resmi bir bilgi yoktur. İlerleyen saatlerde teyitli bilgilere ulaşıldıkça sizlere bilgi verilecektir. Masumiyeti korumak adına teyitli bilgilerden sonra resmi bir açıklama yapılacaktır. Aleyna Hanım burada" açıklamasında bulundu.