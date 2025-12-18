Menü Kapat
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
12°
Dünya
Avatar
Editor
 Berkay Alptekin

DSÖ'den virüs uyarısı! H3N2 mutasyona uğradı

DSÖ, Kuzey Yarımküre'de H3N2 influenza virüsünde artış gözlemliyor. Hastalık şiddetinde artış olmasa da mutasyona dikkat çekiliyor. Önemli aşılama uyarısı yapılıyor. Sağlık Bakanlığı ise Türkiye için bir tehdit olmadığını belirtti.

DSÖ'den virüs uyarısı! H3N2 mutasyona uğradı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.12.2025
saat ikonu 11:02
|
GÜNCELLEME:
18.12.2025
saat ikonu 11:02

(DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulundu.

Ghebreyesus, Kuzey Yarımküre'de şu anda yıllık mevsiminin yaşandığına işaret ederek, "Küresel grip aktivitesi seviyesi normal aralıkta olsa da ağustostan bu yana DSÖ, birçok ülkede H3N2 influenza virüsünün 'K alt sınıfı' olarak adlandırılan virüslerinde hızlı bir artış gözlemledi. Veriler, hastalık şiddetinde bir artış göstermese de bu alt sınıf H3N2 virüslerinde önemli bir mutasyona işaret ediyor." ifadelerine yer verdi.

"TÜRKİYE İÇİN HERHANGİ BİR TEHLİKE OLUŞTURMUYOR"

Ghebreyesus, aşıların, özellikle grip komplikasyonları riski yüksek olan kişiler ve onlara bakım hizmeti verenler için hayati önem taşıdığının altını çizdi.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol ise Avrupa'da yayılan grip virüsü H3N2'nin için herhangi bir tehlike oluşturmadığını belirterek, "Bu doğal olarak beklediğimiz bir dönem varyantı. Her yıl mutasyona uğrayarak gelir influenza virüsü." ifadelerini kullandı.

