Dünya turuna çıkan gemide 'Kaburga kıran virüs' hızla yayılıyor: Yüzlerce kişi acı içinde kıvranıyor

Alman yolcu gemisi AIDAdiva'da norovirüs salgını patlak verdi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), hastalığın 30 Kasım'da rapor edildiğini duyurdu. Belirtiler arasında ishal ve kusma olduğu, kusmanın şiddeti nedeniyle kaburga çatlaklarının da yaşandığı bu yüzden norovirüse 'kaburga kıran virüs' dendiği belirtildi.

GEMİ DÜNYA TURUNDA

Hamburg'dan 133 günlük dünya turu için yola çıkan gemi, İngiltere, Kanada, ABD, Meksika, Panama, Japonya, Tayvan, Singapur, Tayland ve Güney Afrika gibi birçok ülkeye uğradı. 23 Mart 2026'da Almanya'ya dönmesi planlanıyor.

New York Post'un haberine göre, AIDAdiva, 10–28 Kasım arasında ABD'de Boston, New York, Charleston ve Miami limanlarına yanaştı. Gemi, planlanan rotaya göre şu sıralar Kosta Rika açıklarında bulunuyor.

HASTALAR İZOLE EDİLDİ

CDC'nin yayınladığı salgın bildirisinden ardından AIDA Cruises'ın gemide dezenfeksiyon uygulamalarını yoğunlaştırdığını, semptom gösteren kişilerden dışkı örnekleri toplandığını ve hastaların izole edildiğini açıkladı.

AIDA şirketi de yaptığı açıklamada, "Kasım–Nisan arasında artış gösteren mevsimsel hastalıklar nedeniyle gemide ek hijyen protokolleri devreye alındı ve vaka sayıları düşüş eğiliminde" ifadelerine yer verdi.

NOROVİRÜS BELİRTİLERİ

Norovirüs, enfekte kişilerin kusmuk veya dışkısının temas ettiği yüzeyler, ortak kullanılan mutfak eşyaları ya da kirli gıdalar yoluyla hızla yayılabiliyor. Her yıl yaklaşık 21 milyon Amerikalıyı enfekte eden virüs, özellikle ileri yaş grubunda ölümcül olabiliyor.

Belirtiler genellikle virüse maruz kaldıktan 12–48 saat sonra başlıyor. Şiddetli kusma ve ishal nedeniyle vücudun hızla sıvı ve elektrolit kaybetmesi, ciddi dehidrasyona yol açabiliyor. Bu durum tansiyon düşüklüğü, organlara yetersiz kan akışı ve hatta nöbetlere kadar varan tehlikelere neden olabiliyor.