Kabus geri dönüyor: Bir ülke daha salgın ilan etti! Virüs her dakika yayılıyor

Dünyayı alarma geçiren influenza salgını Letonya'yı da vurdu. Son bir haftada grip vakaları 2 kat arttı. Solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle hastanelere rekor başvurular yapıldı. Ülkede salgın alarmı ilan edildi.

Ülkenin Mikrobiyoloji Araştırma Laboratuarı, durumun dikkatle takip edildiğini, yaşlılar, kronik kalp ve solunum hastalığı olan kişiler ile çocukların daha fazla risk altında olduğunu bildirdi.

Normal gripten farklı olarak influenzanın alt türü olan H2N3'ü insanlar daha zor atlayor. Bu virüs daha ağır semptomlara neden oluyor ve tedavi de zorlaşıyor. Dünyaya ise kısa sürede yayılıyor. Geçtiğimiz günlerde salgın nedeniyle Japonya, Avustralya ve İngiltere okulları tatil etmek zorunda kaldı. Kırgızistan'da ise anaokulları kapandı, diğer birçok okulda ise çevrimiçi eğitime geçildi. İspanya'da da sağlık protokolü kapsamında maske kullanımı ve evden çalışmanın önü açıldı.

SALGINDAN NASIL KORUNABİLİRİZ?

Uzmanlar bir kez daha maske ve sosyal mesafe uyarısında bulundular. Salgın sürecinde toplu taşımadan kaçınılması ve ofis alanlarının iyi havalandırılmasının de önemli olduğunun altı çizildi. Bunun yanında düzenli el hijyeninin özellikle düzenli olarak öksüren kişiler için kritik olduğu vurgulandı.

Uzmanlar, aşılanmanın salgını önlemek için en doğru yol olduğunu belirtti, ancak şu anki salgının önüne geçemeyeceğini de ekledi.

Aşının 7 ila 14 gün içinde etki ettiğini hatırlatan sağlık uzmanları, bu sebeple salgının Mayıs ayına kadar sürebileceğini söyledi. Ancak aşılanmak için asla çok geç olmadığı da hatırlatıldı.

HASTALIĞIN BELİRTİLERİ NELER?

Influenza, yani solunum yolu enfeksiyonunun semptomları genelde aniden başlar ve birkaç gün içinde belirginleşir. En sık görülenler ateş, titreme, kuru veya balgamlı öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı ya da tıkanıklığı, kas ve vücut ağrıları, baş ağrısı, belirgin halsizlik ve yorgunluktur. Bazı kişilerde özellikle çocuklarda mide bulantısı, kusma veya ishal da görülebilir. Semptomlar çoğu insanda 3 ile 7 gün içinde hafiflemeye başlar ama öksürük ve bitkinlik iki haftadan uzun sürebilir.

Nefes darlığı, göğüs ağrısı, bilinç bulanıklığı, şiddetli halsizlik, dudaklarda morarma gibi bulgular olursa veya risk grubundaysan hekimle görüşmek gerekir.

Risk grupları küçük çocuklar, 65 yaş üstü, hamileler ve kronik hastalığı olanlardır.