Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Kabus geri dönüyor: Bir ülke daha salgın ilan etti! Virüs her dakika yayılıyor

Kırgızistan'da okulların çevrimiçi eğitime dönmesine neden olan salgın karantinayı geri getirdi. Letonya'da ise maske, mesafe ve aşı çağrısı yapıldı, pandemi süreci yeniden baş gösterdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kabus geri dönüyor: Bir ülke daha salgın ilan etti! Virüs her dakika yayılıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.12.2025
saat ikonu 09:45
|
GÜNCELLEME:
09.12.2025
saat ikonu 09:45

Dünyayı alarma geçiren influenza salgını Letonya'yı da vurdu. Son bir haftada vakaları 2 kat arttı. nedeniyle hastanelere rekor başvurular yapıldı. Ülkede alarmı ilan edildi.

Ülkenin Mikrobiyoloji Araştırma Laboratuarı, durumun dikkatle takip edildiğini, yaşlılar, kronik kalp ve solunum hastalığı olan kişiler ile çocukların daha fazla risk altında olduğunu bildirdi.

Kabus geri dönüyor: Bir ülke daha salgın ilan etti! Virüs her dakika yayılıyor

Normal gripten farklı olarak influenzanın alt türü olan H2N3'ü insanlar daha zor atlayor. Bu virüs daha ağır semptomlara neden oluyor ve tedavi de zorlaşıyor. Dünyaya ise kısa sürede yayılıyor. Geçtiğimiz günlerde salgın nedeniyle Japonya, Avustralya ve İngiltere okulları tatil etmek zorunda kaldı. Kırgızistan'da ise anaokulları kapandı, diğer birçok okulda ise çevrimiçi eğitime geçildi. İspanya'da da sağlık protokolü kapsamında maske kullanımı ve evden çalışmanın önü açıldı.

Kabus geri dönüyor: Bir ülke daha salgın ilan etti! Virüs her dakika yayılıyor

SALGINDAN NASIL KORUNABİLİRİZ?

Uzmanlar bir kez daha maske ve sosyal mesafe uyarısında bulundular. Salgın sürecinde toplu taşımadan kaçınılması ve ofis alanlarının iyi havalandırılmasının de önemli olduğunun altı çizildi. Bunun yanında düzenli el hijyeninin özellikle düzenli olarak öksüren kişiler için kritik olduğu vurgulandı.

Uzmanlar, aşılanmanın salgını önlemek için en doğru yol olduğunu belirtti, ancak şu anki salgının önüne geçemeyeceğini de ekledi.

Aşının 7 ila 14 gün içinde etki ettiğini hatırlatan sağlık uzmanları, bu sebeple salgının Mayıs ayına kadar sürebileceğini söyledi. Ancak aşılanmak için asla çok geç olmadığı da hatırlatıldı.

Kabus geri dönüyor: Bir ülke daha salgın ilan etti! Virüs her dakika yayılıyor

HASTALIĞIN BELİRTİLERİ NELER?

Influenza, yani solunum yolu enfeksiyonunun semptomları genelde aniden başlar ve birkaç gün içinde belirginleşir. En sık görülenler ateş, titreme, kuru veya balgamlı öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı ya da tıkanıklığı, kas ve vücut ağrıları, baş ağrısı, belirgin halsizlik ve yorgunluktur. Bazı kişilerde özellikle çocuklarda mide bulantısı, kusma veya ishal da görülebilir. Semptomlar çoğu insanda 3 ile 7 gün içinde hafiflemeye başlar ama öksürük ve bitkinlik iki haftadan uzun sürebilir.

Kabus geri dönüyor: Bir ülke daha salgın ilan etti! Virüs her dakika yayılıyor

Nefes darlığı, göğüs ağrısı, bilinç bulanıklığı, şiddetli halsizlik, dudaklarda morarma gibi bulgular olursa veya risk grubundaysan hekimle görüşmek gerekir.

Risk grupları küçük çocuklar, 65 yaş üstü, hamileler ve kronik hastalığı olanlardır.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sivrisinekler ölüm saçıyor: Ölümcül virüs ülkede onlarca kişiyi hayattan kopardı
Yeni salgın kapıda! DSÖ uyardı: Ölümcül virüs 4 kıtaya yayıldı
ETİKETLER
#salgın
#solunum yolu enfeksiyonları
#grip
#Sağlık Uyarısı
#Influenza
#H2n3
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.