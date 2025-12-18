Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Çok sayıda ilde "change" otobüs operasyonu!

İstanbul merkezli 6 ilde change otobüs operasyonu düzenlendi. Araçların şasi ve motor bilgilerini uyarlayarak “change” işlemi yapan ve bu araçları daha sonra üçüncü kişilere satarak haksız kazanç elde eden 14 kişi tutuklandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.12.2025
saat ikonu 11:13
|
GÜNCELLEME:
18.12.2025
saat ikonu 11:13

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, yurt içi ve yurt dışından temin edilen otobüslerin kaza, yangın ve deprem gibi sebeplerle ağır hasar görüp kullanılamaz hale gelen araçların şasi ve motor bilgilerinin uyarlanarak “change” işlemi yapıldığını, bu araçların daha sonra üçüncü kişilere satılarak haksız kazanç elde edildiğini tespit etti.

Çok sayıda ilde "change" otobüs operasyonu!

Soruşturma çerçevesinde belirlenen 27 şüpheliden 5’inin çeşitli suçlardan cezaevinde tutuklu olduğu, 3’ünün ise yurt dışında bulunduğu belirlendi.

ÇOK SAYIDA İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüphelilerin 18 otobüsün motor ve şasi numaralarını değiştirdiğini saptayan polis, teknik ve fiziki takibin ardından 5 Aralık’ta İstanbul’un Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt, Güngören, Sancaktepe, Silivri, Şişli, Ümraniye ve Üsküdar ilçeleri ile Ankara, Bursa, Eskişehir, Kayseri ve Mersin’de eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Çok sayıda ilde "change" otobüs operasyonu!

14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında 19 şüpheli yakalanırken yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden biri, emniyete ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 18 zanlı ile başka suçtan tutuklu bulunan 5 şüpheli ise Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ve hakimlikteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 14'ü tutuklandı. Serbest bırakılan 9 zanlıdan 8'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
7 kişi feci şekilde can vermişti! Parfüm fabrikası yangınında şoke eden detaylar: Kan donduran kaçış planı
İlçede 15 yıldır tek bir hırsızlık olayı yaşanmadı! Duyan hayrete düşüyor: 'Herkes malını bırakıp gidebiliyor'
ETİKETLER
#tutuklama
#organize suç
#Suç Operasyonu
#Oto Hırsızlığı
#Sahte Araç
#Şasi Değiştirme
#Motor Değiştirme
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.