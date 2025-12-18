Çok sayıda ilde "change" otobüs operasyonu!

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, yurt içi ve yurt dışından temin edilen otobüslerin kaza, yangın ve deprem gibi sebeplerle ağır hasar görüp kullanılamaz hale gelen araçların şasi ve motor bilgilerinin uyarlanarak “change” işlemi yapıldığını, bu araçların daha sonra üçüncü kişilere satılarak haksız kazanç elde edildiğini tespit etti.

Soruşturma çerçevesinde belirlenen 27 şüpheliden 5’inin çeşitli suçlardan cezaevinde tutuklu olduğu, 3’ünün ise yurt dışında bulunduğu belirlendi.

ÇOK SAYIDA İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüphelilerin 18 otobüsün motor ve şasi numaralarını değiştirdiğini saptayan polis, teknik ve fiziki takibin ardından 5 Aralık’ta İstanbul’un Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt, Güngören, Sancaktepe, Silivri, Şişli, Ümraniye ve Üsküdar ilçeleri ile Ankara, Bursa, Eskişehir, Kayseri ve Mersin’de eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında 19 şüpheli yakalanırken yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden biri, emniyete ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 18 zanlı ile başka suçtan tutuklu bulunan 5 şüpheli ise Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ve hakimlikteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 14'ü tutuklandı. Serbest bırakılan 9 zanlıdan 8'i hakkında adli kontrol kararı verildi.