Emekli maaş zammı 2026 ocak belli oldu mu? 5 aylık enflasyon farkında göre 4A, 4B, 4C zam tablosu

SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) emeklilerinin maaşlarına uygulanacak olan maaş zammı için gözler ocak ayında. TÜİK’in açıkladığı 5 aylık enflasyon oranına göre şimdiden yüzde 11.20’lik zam netleşti.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2026 OCAK BELLİ OLDU MU?

TÜİK Aralık enflasyon verileri de 5 Ocak 2025 Pazartesi günü açıklanacak. Buna göre emekli maaş zammı da netleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklisi için kesinleşen 5 aylık zam oranı % 11,20 olarak hesaplandı.

4A, 4B, 4C ZAM TABLOSU HESAPLAMA

Temmuz ve Kasım ayı enflasyon oranlarına göre en düşük emekli aylığı ek ödeme dahil 27 bin 693 liraya yükselmekte. 5 aylık enflasyon oranı sonucunda ortaya çıkan orana göre memurlarda genel müdürün maaşı 115 bin 140 liraya, memurun (15/1) maaşı 49 bin 371 bin liraya, polis memurunun (8/1) maaşı da 68 bin 179 bin liraya yükseliyor.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

SGK 4A, 4B, 4C maaş zammında net oran, Aralık ayında enflasyon rakamının açıklanmasının ardından netleşecek. TÜİK Aralık enflasyon verileri ise 5 Ocak tarihinde açıklanacak.