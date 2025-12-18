Menü Kapat
12°
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Emekli maaş zammı 2026 ocak belli oldu mu? 5 aylık enflasyon farkında göre 4A, 4B, 4C zam tablosu

2026 Ocak SGK emekli maaş zammı hesaplaması binlerce kişi tarafından yapılırken emekli maaş zammı ne kadar olacak merak edildi. 5 aylık enflasyon farkına göre 4A, 4B, 4C zam tablosu dikkat çekti. Milyonlarca emeklinin gündeminde ise emekli maaş zammı 2026 yer alıyor. Ocak ayında açıklanacak olan enflasyon rakamı ile beraber emekli maaş zammı netleşecek.

Emekli maaş zammı 2026 ocak belli oldu mu? 5 aylık enflasyon farkında göre 4A, 4B, 4C zam tablosu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.12.2025
saat ikonu 10:45
|
GÜNCELLEME:
18.12.2025
saat ikonu 10:45

SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) emeklilerinin maaşlarına uygulanacak olan maaş zammı için gözler ocak ayında. ’in açıkladığı 5 aylık oranına göre şimdiden yüzde 11.20’lik netleşti.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2026 OCAK BELLİ OLDU MU?

TÜİK Aralık enflasyon verileri de 5 Ocak 2025 Pazartesi günü açıklanacak. Buna göre emekli maaş zammı da netleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklisi için kesinleşen 5 aylık zam oranı % 11,20 olarak hesaplandı.

Emekli maaş zammı 2026 ocak belli oldu mu? 5 aylık enflasyon farkında göre 4A, 4B, 4C zam tablosu

4A, 4B, 4C ZAM TABLOSU HESAPLAMA

Temmuz ve Kasım ayı enflasyon oranlarına göre en düşük emekli aylığı ek ödeme dahil 27 bin 693 liraya yükselmekte. 5 aylık enflasyon oranı sonucunda ortaya çıkan orana göre memurlarda genel müdürün maaşı 115 bin 140 liraya, memurun (15/1) maaşı 49 bin 371 bin liraya, polis memurunun (8/1) maaşı da 68 bin 179 bin liraya yükseliyor.

Emekli maaş zammı 2026 ocak belli oldu mu? 5 aylık enflasyon farkında göre 4A, 4B, 4C zam tablosu

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

SGK 4A, 4B, 4C maaş zammında net oran, Aralık ayında enflasyon rakamının açıklanmasının ardından netleşecek. TÜİK Aralık enflasyon verileri ise 5 Ocak tarihinde açıklanacak.

