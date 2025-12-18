Emekli maaş zammı 2026 ocak belli oldu mu? 5 aylık enflasyon farkında göre 4A, 4B, 4C zam tablosu

Kategoriler
SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) emeklilerinin maaşlarına uygulanacak olan maaş zammı için gözler ocak ayında. TÜİK’in açıkladığı 5 aylık enflasyon oranına göre şimdiden yüzde 11.20’lik zam netleşti.
TÜİK Aralık enflasyon verileri de 5 Ocak 2025 Pazartesi günü açıklanacak. Buna göre emekli maaş zammı da netleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklisi için kesinleşen 5 aylık zam oranı % 11,20 olarak hesaplandı.
Temmuz ve Kasım ayı enflasyon oranlarına göre en düşük emekli aylığı ek ödeme dahil 27 bin 693 liraya yükselmekte. 5 aylık enflasyon oranı sonucunda ortaya çıkan orana göre memurlarda genel müdürün maaşı 115 bin 140 liraya, memurun (15/1) maaşı 49 bin 371 bin liraya, polis memurunun (8/1) maaşı da 68 bin 179 bin liraya yükseliyor.
SGK 4A, 4B, 4C maaş zammında net oran, Aralık ayında enflasyon rakamının açıklanmasının ardından netleşecek. TÜİK Aralık enflasyon verileri ise 5 Ocak tarihinde açıklanacak.