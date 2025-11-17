Menü Kapat
Editor
Editor
 Baran Aksoy

Resmi kayıtlarda var ama kendisi yok! Vatandaşlar tepkili: "Bizi burada bulamadılar"

Tekirdağ'ın Marmaraeğlisi ilçesinde resmi kayıtlarda olmasına rağmen fiziki olarak yıllardır açılmayan Erguvan 10 Sokak, vatandaşları canından bezdirdi. Adres, ulaşım ve günlük yaşamda büyük mağduriyet yaşadıklarını belirten sakinler, yetkililere çağrıda bulundu.

IHA
17.11.2025
09:41
17.11.2025
09:41

'ın ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi'nde bir sokak düşünün resmi kayıtlarda var ama fiziki olarak yok...

Resmi kayıtlarda var ama kendisi yok! Vatandaşlar tepkili: "Bizi burada bulamadılar"

Resmi kayıtlarda görünmesine rağmen yıllardır açılmayan Erguvan 10 Sokak nedeniyle vatandaşlar adres, ulaşım ve günlük yaşamda büyük sorunlar yaşıyor.

Resmi kayıtlarda var ama kendisi yok! Vatandaşlar tepkili: "Bizi burada bulamadılar"

Mahalle sakinleri, kargo ve posta teslimatlarının yapılamadığını, yol olmadığı için evlerine ulaşımın dahi zaman zaman sorun haline geldiğini ifade ediyor.

Resmi kayıtlarda var ama kendisi yok! Vatandaşlar tepkili: "Bizi burada bulamadılar"

"ÇOK LÜZUMSUZ İMAR VERİYORLAR, YOL YOK"

Mahallede yaşayan Emine Öztekin yaptığı açıklamada, "Burası Erguvan 10 Sokak ama sokak yok. Postacı kargo getiriyor ama evimizi bulamıyor. Burası tarla, yazın anız yangını yaşandı, evimizi zor kurtardık. Olan yollar çok kötü. Marmaraereğlisi Belediyesi biraz ilgilensin. Yazlık bölge olduğu için su sıkıntısı yaşıyoruz, iki gündür suyumuz yok. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi de bu konuyla ilgilensin. Çok lüzumsuz imar veriyorlar, yol yok. Ben bu evi alsam nasıl eve gireceğim?" dedi.

Resmi kayıtlarda var ama kendisi yok! Vatandaşlar tepkili: "Bizi burada bulamadılar"

"BİZİ BULAMADILAR"

Bölgede yaşayan Ersel Öztekin ise, "Adresimiz Erguvan 10 Sokak görünüyor ama ortada sokak yok. Daha önce başvuru yaptık, gelen giden olmadı. Belediyenin imkânı yoksa biz kendi imkanımızla açalım. Ehliyetimizi kaybettik, adres burası göründüğü için postacı bulamadı. Bizi bulamadılar yani" diyerek tepkisini dile getirdi.

