17°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Polisten kaçışın sonu kötü bitti! Önce 3 araca vurdu sonra duvara tosladı

Bursa'da trafik ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi. Yaklaşık 5 kilometre süren polis kovalamacasında kaçan sürücü önce 3 araca çarptı ardından duvara vurarak durabildi. Sürücü ise aracı arkasında bırakıp yaya olarak kaçtı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlattı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.11.2025
saat ikonu 09:05
|
GÜNCELLEME:
17.11.2025
saat ikonu 09:05

Bursa merkez Yıldırım ilçesinde Mimar Sinan Mahallesi'nde rutin devriye görevi yapan trafik ekipleri, şüphe üzerine bir otomobile "dur" ihtarında bulundu.

Polisten kaçışın sonu kötü bitti! Önce 3 araca vurdu sonra duvara tosladı

İHTARA UYMADI ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Kaçış sırasında tehlikeli şekilde şerit değiştiren ve çevre güvenliğini tehlikeye atan sürücü, kontrolünü kaybederek 3 farklı araca çarptı. Mahalle içi sokaklara giren otomobil, bir duvara çarparak kullanılamaz hale geldi. Sürücü duvara çarptıktan sonra yakalanacağını anlayarak aracını bırakıp yaya olarak izini kaybettirdi.

Polisten kaçışın sonu kötü bitti! Önce 3 araca vurdu sonra duvara tosladı

POLİSTEN KAÇSA DA CEZASIZ KALMADI

Kaçtıktan sonra kimliği tespit edilen sürücüye, "dur ihtarına uymamak, tehlikeli araç kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" gibi trafik suçlarından toplamda yaklaşık 100 bin TL idari para cezası uygulandı.

Polisten kaçışın sonu kötü bitti! Önce 3 araca vurdu sonra duvara tosladı

ARACI BIRAKIP KAÇTI

Olay yerinden yaya olarak kaçan şüphelinin V.M.U. yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Polisten kaçışın sonu kötü bitti! Önce 3 araca vurdu sonra duvara tosladı
