Polisten kaçışın sonu kötü bitti! Önce 3 araca vurdu sonra duvara tosladı

Bursa merkez Yıldırım ilçesinde Mimar Sinan Mahallesi'nde rutin devriye görevi yapan trafik ekipleri, şüphe üzerine bir otomobile "dur" ihtarında bulundu.

İHTARA UYMADI ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

Sürücü ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Kaçış sırasında tehlikeli şekilde şerit değiştiren ve çevre güvenliğini tehlikeye atan sürücü, kontrolünü kaybederek 3 farklı araca çarptı. Mahalle içi sokaklara giren otomobil, bir duvara çarparak kullanılamaz hale geldi. Sürücü duvara çarptıktan sonra yakalanacağını anlayarak aracını bırakıp yaya olarak izini kaybettirdi.

POLİSTEN KAÇSA DA CEZASIZ KALMADI

Kaçtıktan sonra kimliği tespit edilen sürücüye, "dur ihtarına uymamak, tehlikeli araç kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" gibi trafik suçlarından toplamda yaklaşık 100 bin TL idari para cezası uygulandı.

ARACI BIRAKIP KAÇTI

Olay yerinden yaya olarak kaçan şüphelinin V.M.U. yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.