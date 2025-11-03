Menü Kapat
Toyota enflasyona dur dedi! Bu modellere kasım ayında zam yok (Toyota fiyat listesi Kasım 2025)

Kasım 03, 2025 16:34
1
toyota kasim ayi fiyat listesi

Türkiye’de en çok tercih edilen otomobil markalarından olan Toyota, yaptığı sürprizle alıcılarını sevindirdi. Kasım ayı fiyat listesini yayınlayan Japon otomotiv devi bazı modellerde zam olmadığını aktardı. Diğer yandan geliştirilen özellikleriyle piyasaya sunulan bazı modellerin ise yeni fiyatlarla satışa çıktığı görüldü.

2
toyota kasim ayi fiyat listesi

Toyota fiyat listesi Kasım ayının girmesiyle güncellendi. Yıl sonu yaklaştıkça otomobil piyasasında da hareketlilik başladı. Pek çok kişi yeni yılla gelecek zamlara yakalanmadan aracını yenilemek istiyor. Bu kapsamda Toyota da yeni fiyat listesini kamuoyu ile paylaşırken, marka tarafından yapılan sürpriz kullanıcının yüzünü güldürdü. Zira Corolla ve Yaris gibi popüler modellerde fiyat değişimi bulunmuyor.

İşte Toyota’nın resmi sitesinden alınan bilgilerle Kasım ayı fiyat listesi:

3

TOYOTA KASIM 2025 FİYAT LİSTESİ

Model                                        Ekim Başlangıç Fiyatı                                                    Kasım Başlangıç Fiyatı

  • Corolla                                         1.750.000 TL                                                                  1.750.000 TL
  • Corolla Hybrid                            2.180.500 TL                                                                   2.180.500 TL
  • Yeni Corolla Cross Hybrid        2.320.000 TL                                                                   2.435.000 TL
  • C-HR Hybrid                                1.995.000 TL                                                                   1.995.000 TL
  • RAV4 Hybrid                               4.946.500 TL                                                                   5.639.000 TL
  • Corolla Hatchback Hybrid        1.995.500 TL                                                                   1.995.500 TL
  • Yaris Cross Hybrid                       2.032.000 TL                                                                  2.098.500 TL
  • Yaris Hybrid                                1.771.500 TL                                                                   1.771.500 TL
  • Land Cruiser Prado                     9.550.000 TL                                                                  12.000.000 TL

4

TOYOTA KASIM AYI SIFIR ARABA FİYAT LİSTESİ

Motor-Yakıt                            Donanım-Şanzıman                                             Fiyat

  • 1.5, Benzinli                             Vision Plus, Otomatik                                                       1.750.000 TL
  • 1.5, Benzinli                             Dream, Otomatik                                                             1.780.000 TL
  • 1.5, Benzinli                             Dream X-Pack, Otomatik                                                1.856.500 TL
  • 1.5, Benzinli                             Flame X-Pack, Otomatik                                                 1.958.500 TL
  • 1.5, Benzinli                             Passion X-Pack, Otomatik                                              2.126.000 TL

5

Japon otomotiv devi Toyota, dünyanın en çok tercih edilen araçları arasında yer alıyor. Elbette bu markayı böylesine popüler yapan özellikleri arasında yıllara meydan okuyan yapısı yer alıyor. Günümüzde Türkiye’de birçok modeli ile yollarda görülen Toyota genellikle 1.5 litrelik benzinli veya 1.8 litrelik hibrit ünite ile satın alınabiliyor. Diğer yandan hem uzmanların hem de kullanıcıların görüşlerine dayanarak D segment otomobilleri aratmayan Corolla’nın piyasa koşullarına göre alınabilecek en iyi otomobillerden olduğu belirtiliyor.

6

COROLLA OPSİYON FİYAT LİSTESİ - KASIM 2025

Motor-Yakıt       Donanım-Şanzıman                      Fiyat

  • 1.8, Hibrit            Dream, Otomatik                           2.308.000 TL
  • 1.8, Hibrit            Dream X-Pack, Otomatik              2.180.500 TL
  • 1.8, Hibrit            Flame X-Pack, Otomatik               2.190.000 TL

7

Toyota’nın en çok tercih edilen modellerinden olan Corolla’nın hibrit versiyonu özellikle şehir içi kullanımlarda ideal bir model olarak tanımlanıyor. Yakıt konusunda oldukça tasarruflu olan araç, ekonomik yapısının yanına bir de sorunsuz çalışma özelliğini ekliyor.

8

COROLLA HYBRİD OPSİYON FİYAT LİSTESİ KASIM 2025

Opsiyon Türü                                              Fiyat                      Paket

  • Metalik ve Sedefli Metalik Renk             14.200 TL               Dream, Dream X-Pack, Flame X-Pack, Passion X-Pack

9

YENİ COROLLA CROSS FİYAT LİSTESİ - KASIM 2025

          Motor-Yakıt                     Donanım-Şanzıman                    Fiyat

  • 1.8L 140 HP, Hibrit          Flame, Otomatik                      2.435.000 TL
  • 1.8L 140 HP, Hibrit          Passion, Otomatik                   2.544.000 TL
  • 1.8L 140 HP, Hibrit          Passion X-Pack, Otomatik      2.940.000 TL

10

Corolla Cross özellikle sedan gövde tercih etmeyenler için kaçırılmaz bir alternatif olma özelliği taşıyor. Geniş iç hacmi ve gösterişli tasarımı işe dikkat çeken araç sadece hibrit ünite seçeneği ile üretiliyor. Aynı zamanda Corolla Cross’un popülaritesini artıran özellikleri arasında şehir içi yolculuklarda yakıt cimrisi olması yer alıyor.

11

COROLLA CROSS OPSİYON FİYAT LİSTESİ - KASIM 2025

           Opsiyon türü                                        Fiyat                Paket

  • Metalik ve Sedefli Metalik Renk    20.000 TL         Flame, Flame X-Pack, Passion, Passion X-Pack

12

C-HR HYBRİD FİYAT LİSTESİ- KASIM 2025:

Motor-Yakıt       Donanım-Şanzıman        Fiyat

  • 1.8, Hibrit            Flame, Otomatik              1.995.000 TL
  • 1.8, Hibrit            Passion, Otomatik           2.289.000 TL
  • 1.8, Hibrit            Passion X-Sport, Otomatik           2.436.000 TL
  • 1.8, Hibrit            Passion X-Style, Otomatik            2.559.000 TL
  • 1.8, Hibrit            GR Sport, Otomatik        2.562.000 TL

13

Yıllardır sevilerek kullanılan Totoya C-HR Türkiye’de üretiliyor. Birkaç yıl önce yepyeni bir tasarımla kullanıcının karşısına çıkan model 1.8 litrelik hibrit motoru ve otomatik şanzımanı ile piyasada oldukça tutuldu. Ayrıca şık görünümü ve konforlu sürüş zevkinin yanı sıra Totoya C-HR’nin sahip olduğu teknolojik özellikler de beğeni topluyor.

14

RAV 4 FİYAT LİSTESİ - KASIM 2025

          Motor-Yakıt                              Donanım-Şanzıman                Fiyat

  • 2.5L 4x4, Hibrit                          Passion X-Pack, Otomatik    5.639.000 TL
  • 2.5L 4x4, Hibrit                          GR SPORT, Otomatik              5.781.000 TL

15

Dünya genelinde en çok satan SUV modellerinden olan Toyota RAV4 kullanıcısının tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. İhtişamlı görüntüsüyle kendine hayran bırakan model Türkiye’de 2.5 litrelik hibrit ünite ile satılıyor. Yüksek motor hacmi nedeniyle MTV konusunda dezavantaja sahip olsa da Passion X-Pack donanım seçeneğinin sunduğu premium özellikler, bu durumun göz ardı edilmesini sağlıyor.

RAV 4 OPSİYON FİYAT LİSTESİ - KASIM 2025

Opsiyon türü                                      Fiyat               Paket

  • Metalik ve Sedefli Metalik Renk     32.400 TL        Passion X-Pack, GR SPORT

 

16

Gösterişli yapısına rağmen 4.7lt/100 km yakıt tüketimine sahip olan Toyota Yaris Hibrit Türkiye’de 4x2 çekiş seçeneğine ile satılıyor. Toyota tarafından yapılan tanıtımında “Şehir içi kullanım için doğru” ifadesi kullanılan otomobil, rakiplerine oranla sunduğu yüksek sürüş pozisyonu ile keyifli yolculuklara davetiye çıkarıyor.

YARİS CROSS OPSİYON FİYAT LİSTESİ - KASIM 2025

Opsiyon Türü                                    Fiyat                 Paket

  • Metalik ve Sedefli Metalik Renk   18.000 TL          Dream, Flame, Flame X-Pack, Passion X-Pack

17

YARİS HYBRİD FİYAT LİSTESİ - KASIM 2025

      Motor-Yakıt                      Donanım-Şanzıman                     Fiyatı

  • 1.5 Hybrid, Hibrit             Flame, Otomatik                            1.771.500 TL
  • 1.5 Hybrid, Hibrit             Passion X-Pack, Otomatik            2.059.000 TL

18

Bir ikon haline gelen Yaris, Toyota’nın şehir otomobili kategorisinde yer alıyor. Ancak fiyatı kendi segmentine oranla biraz daha pahalı kalan model, fiyat dezavantajı nedeniyle çok fazla tercih edilmiyor. Ancak Passion X-Pack donanımı ile satın alındığında kullanıcısının oldukça memnun ediyor. Zira 3.9 lt/100 km yakıt tüketimi ile deyim yerindeyse benzini adeta kokluyor.

YARİS HYBRİD OPSİYON FİYAT LİSTESİ - KASIM 2025

           Opsiyon türü                                     Fiyat                    Paket

  • Metalik ve Sedefli Metalik Renk 15.000 TL            Flame, Passion X-Pack

19

COROLLA HATCHBACK HYBRİD FİYAT LİSTESİ - KASIM 2025

Motor-Yakıt                     Donanım-Şanzıman        Fiyatı

  • 1.8 Hybrid, Hibrit             Flame, Otomatik              1.995.500 TL
  • 1.8 Hybrid, Hibrit             Passion, Otomatik           2.282.500 TL
  • 1.8 Hybrid, Hibrit             GR SPORT, Otomatik      2.282.500 TL

Tanıtımı 2019 yılında yapılan ve ilk andan itibaren milyonları kendine hayran bırakan Toyota Corolla Hatchback, günümüzde artık yalnızca hibrit ünite ile satılıyor. Toyota’nın amiral gemilerinden olan ve en beğenilenler arasına adını altın harflerle yazdıran model, özellikle modifiye tutkunlarının hayalleri arasında sayılıyor. Diğer yandan Türkiye’de en ucuz versiyonu olan Flame paket dahi yüksek teknolojik özelliklerle kendine hayran bırakıyor.

COROLLA HATCHBACK HYBRİD OPSİYON FİYAT LİSTESİ - KASIM 2025

          Opsiyon türü                                          Fiyat                   Paket

  • Metalik ve Sedefli Metalik Renk         17.000 TL          Flame, Passion, GR SPORT

20

LAND CRUİSER PRADO FİYAT LİSTESİ - KASIM 2025

Motor-Yakıt                     Donanım-Şanzıman        Fiyatı

  • 2.8 D-4D 8 A/T, Dizel      Otomatik                          12.000.000 TL

Toyota’nın arazi araçları bakımından liste başı sayılan Land Cruiser Prado modeli sadece tasarımıyla bile büyük bir hayran kitlesine sahip. Diğer yandan 2.8 litrelik D4D motoru ise performansta sınırları zorluyor. Elbette bu motorun güçlü yapısının uzun ömürlü olduğunu da gözden kaçırmamak gerekiyor.

