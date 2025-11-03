Toyota enflasyona dur dedi! Bu modellere kasım ayında zam yok (Toyota fiyat listesi Kasım 2025)

Japon otomotiv devi Toyota, dünyanın en çok tercih edilen araçları arasında yer alıyor. Elbette bu markayı böylesine popüler yapan özellikleri arasında yıllara meydan okuyan yapısı yer alıyor. Günümüzde Türkiye’de birçok modeli ile yollarda görülen Toyota genellikle 1.5 litrelik benzinli veya 1.8 litrelik hibrit ünite ile satın alınabiliyor. Diğer yandan hem uzmanların hem de kullanıcıların görüşlerine dayanarak D segment otomobilleri aratmayan Corolla’nın piyasa koşullarına göre alınabilecek en iyi otomobillerden olduğu belirtiliyor.