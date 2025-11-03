Toyota enflasyona dur dedi! Bu modellere kasım ayında zam yok (Toyota fiyat listesi Kasım 2025)

Kategoriler
Türkiye’de en çok tercih edilen otomobil markalarından olan Toyota, yaptığı sürprizle alıcılarını sevindirdi. Kasım ayı fiyat listesini yayınlayan Japon otomotiv devi bazı modellerde zam olmadığını aktardı. Diğer yandan geliştirilen özellikleriyle piyasaya sunulan bazı modellerin ise yeni fiyatlarla satışa çıktığı görüldü.
Toyota fiyat listesi Kasım ayının girmesiyle güncellendi. Yıl sonu yaklaştıkça otomobil piyasasında da hareketlilik başladı. Pek çok kişi yeni yılla gelecek zamlara yakalanmadan aracını yenilemek istiyor. Bu kapsamda Toyota da yeni fiyat listesini kamuoyu ile paylaşırken, marka tarafından yapılan sürpriz kullanıcının yüzünü güldürdü. Zira Corolla ve Yaris gibi popüler modellerde fiyat değişimi bulunmuyor.
İşte Toyota’nın resmi sitesinden alınan bilgilerle Kasım ayı fiyat listesi:
Model Ekim Başlangıç Fiyatı Kasım Başlangıç Fiyatı
Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
Japon otomotiv devi Toyota, dünyanın en çok tercih edilen araçları arasında yer alıyor. Elbette bu markayı böylesine popüler yapan özellikleri arasında yıllara meydan okuyan yapısı yer alıyor. Günümüzde Türkiye’de birçok modeli ile yollarda görülen Toyota genellikle 1.5 litrelik benzinli veya 1.8 litrelik hibrit ünite ile satın alınabiliyor. Diğer yandan hem uzmanların hem de kullanıcıların görüşlerine dayanarak D segment otomobilleri aratmayan Corolla’nın piyasa koşullarına göre alınabilecek en iyi otomobillerden olduğu belirtiliyor.
Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
Toyota’nın en çok tercih edilen modellerinden olan Corolla’nın hibrit versiyonu özellikle şehir içi kullanımlarda ideal bir model olarak tanımlanıyor. Yakıt konusunda oldukça tasarruflu olan araç, ekonomik yapısının yanına bir de sorunsuz çalışma özelliğini ekliyor.
Opsiyon Türü Fiyat Paket
Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
Corolla Cross özellikle sedan gövde tercih etmeyenler için kaçırılmaz bir alternatif olma özelliği taşıyor. Geniş iç hacmi ve gösterişli tasarımı işe dikkat çeken araç sadece hibrit ünite seçeneği ile üretiliyor. Aynı zamanda Corolla Cross’un popülaritesini artıran özellikleri arasında şehir içi yolculuklarda yakıt cimrisi olması yer alıyor.
Opsiyon türü Fiyat Paket
Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
Yıllardır sevilerek kullanılan Totoya C-HR Türkiye’de üretiliyor. Birkaç yıl önce yepyeni bir tasarımla kullanıcının karşısına çıkan model 1.8 litrelik hibrit motoru ve otomatik şanzımanı ile piyasada oldukça tutuldu. Ayrıca şık görünümü ve konforlu sürüş zevkinin yanı sıra Totoya C-HR’nin sahip olduğu teknolojik özellikler de beğeni topluyor.
Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
Dünya genelinde en çok satan SUV modellerinden olan Toyota RAV4 kullanıcısının tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. İhtişamlı görüntüsüyle kendine hayran bırakan model Türkiye’de 2.5 litrelik hibrit ünite ile satılıyor. Yüksek motor hacmi nedeniyle MTV konusunda dezavantaja sahip olsa da Passion X-Pack donanım seçeneğinin sunduğu premium özellikler, bu durumun göz ardı edilmesini sağlıyor.
Opsiyon türü Fiyat Paket
Gösterişli yapısına rağmen 4.7lt/100 km yakıt tüketimine sahip olan Toyota Yaris Hibrit Türkiye’de 4x2 çekiş seçeneğine ile satılıyor. Toyota tarafından yapılan tanıtımında “Şehir içi kullanım için doğru” ifadesi kullanılan otomobil, rakiplerine oranla sunduğu yüksek sürüş pozisyonu ile keyifli yolculuklara davetiye çıkarıyor.
Opsiyon Türü Fiyat Paket
Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı
Bir ikon haline gelen Yaris, Toyota’nın şehir otomobili kategorisinde yer alıyor. Ancak fiyatı kendi segmentine oranla biraz daha pahalı kalan model, fiyat dezavantajı nedeniyle çok fazla tercih edilmiyor. Ancak Passion X-Pack donanımı ile satın alındığında kullanıcısının oldukça memnun ediyor. Zira 3.9 lt/100 km yakıt tüketimi ile deyim yerindeyse benzini adeta kokluyor.
Opsiyon türü Fiyat Paket
Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı
Tanıtımı 2019 yılında yapılan ve ilk andan itibaren milyonları kendine hayran bırakan Toyota Corolla Hatchback, günümüzde artık yalnızca hibrit ünite ile satılıyor. Toyota’nın amiral gemilerinden olan ve en beğenilenler arasına adını altın harflerle yazdıran model, özellikle modifiye tutkunlarının hayalleri arasında sayılıyor. Diğer yandan Türkiye’de en ucuz versiyonu olan Flame paket dahi yüksek teknolojik özelliklerle kendine hayran bırakıyor.
Opsiyon türü Fiyat Paket
Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı
Toyota’nın arazi araçları bakımından liste başı sayılan Land Cruiser Prado modeli sadece tasarımıyla bile büyük bir hayran kitlesine sahip. Diğer yandan 2.8 litrelik D4D motoru ise performansta sınırları zorluyor. Elbette bu motorun güçlü yapısının uzun ömürlü olduğunu da gözden kaçırmamak gerekiyor.