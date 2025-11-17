Tekirdağ’da 3 kişinin yaralandığı iki ayrı motosiklet kazaları kamerada!

Tekirdağ’da geçtiğimiz günlerde iki ayrı noktada 3 kişinin yaralandığı motosiklet kazalarının kamera görüntüleri ortaya çıktı. İlk kaza, Zafer Mahallesi Şehit Yüzbaşı Yücel Kenter Caddesi üzerinde meydana geldi. Burak A.’nın kullandığı motosiklet ile Sinan K. idaresindeki kamyonet çarpıştı. Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü Burak A., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer kaza ise, akşam saatlerinde Muhittin Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzerinde meydana geldi. Asri Mezarlık istikametine seyir halindeyken yan yola dönüş yapmak isteyen Hamza D.’nin kullandığı motosiklet ile aynı yönde seyreden Mutlu C. yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonrası kontrolden çıkan Mutlu C.’nin kullandığı motosiklet kaldırıma savruldu. Kaza sonrası yaralanan Mutlu C. ambulansla hastaneye kaldırılırken, sürücü Hamza D. de kendi imkanlarıyla tedavisi için hastaneye gitti. İki ayrı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.