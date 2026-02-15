Devlet Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na sürpriz telefon! Bir de teklifte bulundu

Kategoriler
Yeraltı dünyasını konu edinen ve dikkat çeken bir çıkış yakalayan Yeraltı dizisi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin radarına girdi. Bahçeli dizinin başrolü Uraz Kaygılaroğlu'nu arayarak hem tebriklerini iletti hem de bir hediye gönderme teklifinde bulundu.
Telefon görüşmesinde dizinin kötü alışkanlıklardan uzak durulması yönünde yaptığı yayıncılığı başarılı bulduğunu ifade ettiğini belirten Bahçeli, kabul etmeleri halinde dizi ekibine bir bozkurt tablosu hediye etmek istediğini söyledi.
Bahçeli sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Bugün Now TV’de yayınlanan ‘Yeraltı’ dizisinin başrol oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu’nu aradım. Türk gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durması yönünde yaptıkları başarılı yayıncılık ve örnek bir senaryo halinde ekranlara taşınmasından duyduğum memnuniyetimi dile getirdim. Kabul etmeleri halinde kendilerine bir bozkurt tablosu hediye etmek istediğimi belirterek tüm ekibe başarılar dilerim."
Yeraltı dizisi mafya dünyasına dair konusuyla dikkat çekti. Derin devlet tarafından mafya yapılanmasının içine sızdırılan bir adamın, narkotik suç şebekeleri ve İstanbul kartelleri arasındaki çatışmasını konu alan dizide görevi ve vicdanı arasında kalan karakter zorlu sınavlar veriyor.