Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Devlet Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na sürpriz telefon! Bir de teklifte bulundu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Uraz Kaygılaroğlu, Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Sümeyye Aydoğan gibi isimlerin yer aldığı Yeraltı dizisiyle ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Dizinin başrol oyuncuzu Uraz Kaygılaroğlu'nu arayan Bahçeli bir teklifte bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Devlet Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na sürpriz telefon! Bir de teklifte bulundu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.02.2026
saat ikonu 21:12
|
GÜNCELLEME:
15.02.2026
saat ikonu 21:33

Yeraltı dünyasını konu edinen ve dikkat çeken bir çıkış yakalayan Yeraltı dizisi MHP lideri 'nin radarına girdi. Bahçeli dizinin başrolü 'nu arayarak hem tebriklerini iletti hem de bir hediye gönderme teklifinde bulundu.

Devlet Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na sürpriz telefon! Bir de teklifte bulundu

0:00 80
HABERİN ÖZETİ

Devlet Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na sürpriz telefon! Bir de teklifte bulundu

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
MHP lideri Devlet Bahçeli, yeraltı dünyasını konu alan ve dikkat çeken 'Yeraltı' dizisinin başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu'nu arayarak diziyi tebrik etti.
Bahçeli, dizinin kötü alışkanlıklardan uzak durulması yönündeki yayıncılığını başarılı bulduğunu belirtti.
Bahçeli, dizi ekibine kabul etmeleri halinde bir bozkurt tablosu hediye etmek istediğini söyledi.
'Yeraltı' dizisi, derin devletin mafya yapılanmasına sızdırdığı bir adamın narkotik suç şebekeleri ve İstanbul kartelleri arasındaki çatışmasını konu alıyor.
Dizide, görevi ve vicdanı arasında kalan bir karakterin zorlu sınavları işleniyor.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Devlet Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na sürpriz telefon! Bir de teklifte bulundu

BAHÇELİ'DEN YERALTI DİZİSİNE TEBRİK

Telefon görüşmesinde dizinin kötü alışkanlıklardan uzak durulması yönünde yaptığı yayıncılığı başarılı bulduğunu ifade ettiğini belirten Bahçeli, kabul etmeleri halinde dizi ekibine bir bozkurt tablosu hediye etmek istediğini söyledi.

Devlet Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na sürpriz telefon! Bir de teklifte bulundu

BAHÇELİ: "BOZKURT TABLOSU HEDİYE ETMEK İSTERİM"

Bahçeli sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Now TV’de yayınlanan ‘Yeraltı’ dizisinin başrol oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu’nu aradım. Türk gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durması yönünde yaptıkları başarılı yayıncılık ve örnek bir senaryo halinde ekranlara taşınmasından duyduğum memnuniyetimi dile getirdim. Kabul etmeleri halinde kendilerine bir bozkurt tablosu hediye etmek istediğimi belirterek tüm ekibe başarılar dilerim."

https://x.com/dbdevletbahceli/status/2023093043323445638?s=20

Devlet Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na sürpriz telefon! Bir de teklifte bulundu

YERALTI DİZİSİ KONUSU NE?

Yeraltı dizisi dünyasına dair konusuyla dikkat çekti. Derin devlet tarafından mafya yapılanmasının içine sızdırılan bir adamın, narkotik suç şebekeleri ve İstanbul kartelleri arasındaki çatışmasını konu alan dizide görevi ve vicdanı arasında kalan karakter zorlu sınavlar veriyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yeraltı dizisinde kriz mi çıktı! Sümeyye Aydoğan ile Devrim Özkan arasında ipler gerildi
MHP lideri Devlet Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı! 'Kritik bir eşikteyiz'
ETİKETLER
#devlet bahçeli
#uraz kaygılaroğlu
#mafya
#Yeraltı Dizisi
#Bozkurt Tablosu
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.