Yeraltı dizisinde kriz mi çıktı! Sümeyye Aydoğan ile Devrim Özkan arasında ipler gerildi

Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan, Uraz Kaygılaroğlu ve Sümeyye Aydoğan gibi isimlerin yer aldığı Yeraltı dizisinde kriz çıktığı iddia edildi. Yayınlandığı ilk bölümüyle dikkatleri toplayan Yeraltı dizisinde Devrim Özkan'ın Deniz Can Aktaş hamlesi dikkat çekti. İddialara göre; Sümeyye Aydoğan ile Deniz Can Aktaş'ın arkadaşlığı Devrim Özkan'ı sinirlendirdi.

Yeraltı dizisinde kriz mi çıktı! Sümeyye Aydoğan ile Devrim Özkan arasında ipler gerildi
11.02.2026
11.02.2026
11.02.2026

İlk bölümüyle beğeni toplayan Yeraltı dizisinde kriz çıktığı iddiası sosyal medyayı karıştırdı. Sümeyye Aydoğan'ın Deniz Can Aktaş ile fotoğraf paylaşmasının ardından Devrim Özkan'ın daha önce paylaştığı Deniz Can Aktaş'lı fotoğrafları kaldırması dikkat çekti.

SÜMEYYE AYDOĞAN İLE DEVRİM ÖZKAN ARASINDA KRİZ Mİ ÇIKTI?

Yeraltı dizisinin ilk bölümü yayınlandıktan sonra başrol oyuncuları Sümeyye Aydoğan ile Devrim Özkan arasında kriz çıktığı iddia edildi. Sümeyye Aydoğan'ın sadece Deniz Can Aktaş ile sosyal medya hesabından paylaşım yapması dikkatleri çekerken, Devrim Özkan'ın son hamlesi kafaları karıştırdı.

Yeraltı dizisinde kriz mi çıktı! Sümeyye Aydoğan ile Devrim Özkan arasında ipler gerildi

DEVRİM ÖZKAN, DENİZ CAN AKTAŞ'I SİLDİ

Devrim Özkan dizinin yayın hayatına kısa süre kalan partneri Deniz Can Aktaş ile karesini paylaşmış ve beğeni toplamıştı. Ancak Devrim Özkan'ın yaptığı paylaşımı Sümeyye Aydoğan'ın Deniz Can Aktaş paylaşımı sonrası silmesi kriz iddialarını güçlendirdi.

Yeraltı dizisinde kriz mi çıktı! Sümeyye Aydoğan ile Devrim Özkan arasında ipler gerildi

SÜMEYYE AYDOĞAN KAÇ YAŞINDA?

2 Nisan 1999 doğumlu Sümeyye Aydoğan, 2020 yılında Aile Hükümeti filmiyle ilk film deneyimini, 2021 yılında yayımlanan Kahraman Babam dizisinde ilk dizi deneyimini sergiledi. 2022 yılında ise, ilk başrolü olan Duy Beni dizisinde "Melisa Gerçek" karakteriyle popüler oldu.

Yeraltı dizisinde kriz mi çıktı! Sümeyye Aydoğan ile Devrim Özkan arasında ipler gerildi

DEVRİM ÖZKAN KAÇ YAŞINDA?

2 Eylül 1998 Muğla doğumlu Devrim Özkan, ilk işi Rüya dizisi ile oyunculuğa başladı. Devrim Özkan daha sonra ise Vatanım Sensin ve "Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ve Ramo gibi dizilerin kadrosunda yer aldı.

Yeraltı dizisinde kriz mi çıktı! Sümeyye Aydoğan ile Devrim Özkan arasında ipler gerildi
